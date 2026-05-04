BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

Los conciertos son el 7, 9 y 10 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocos días para los conciertos de BTS en México y ya están instalando el escenario 360.

Los conciertos serán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. En las imágenes se pueden ver grúas instalando la base del escenario, además de que ya están listas las butacas para la sección morada.

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Se trata de un área habilitada donde usualmente está el escenario.

(X/@andumonke))

Entre fans especulan que BTS podría tener dos escenarios para la gira y que se van intercalando con cada presentación, pues no han transcurrido ni 24 horas de que terminó su concierto en El Paso, Texas.

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BTS y las canciones sorpresa

Las expectativas en torno a los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros alcanzan uno de sus puntos más altos tras la revelación del setlist oficial y la dinámica con las canciones sorpresa.

La gira mundial ARIRANG, que marca el regreso de la banda surcoreana a México, ha generado una respuesta abrumadora por parte del ARMY, con boletos completamente agotados para las tres fechas programadas.

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Grúas y personal especializado trabajan en el montaje del escenario 360 'ARIRANG' para el esperado BTS WORLD TOUR en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Captura de pantalla)

La agrupación se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo, luego de cumplir dos compromisos previos en El Paso, Texas, como parte de un extenso recorrido que abarca 85 presentaciones en 34 ciudades.

La logística del evento ya está definida y el entusiasmo se refleja en la comunidad de fans, que ha preparado numerosos fan projects para recibir a los artistas.

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Qué ha interpretado BTS como canciones sorpresa en otros países

(X/@andumonke)

A lo largo de la gira ARIRANG, BTS ha presentado una variedad de canciones sorpresa en sus conciertos. En Corea, el grupo eligió temas como “Mikrokosmos”, “I NEED U”, “DNA”, “Take Two”, “RUN” y “Spring Day”. En Tokio, interpretaron “Save Me”, “Crystal Snow”, “Dope” y “For You”. Durante su paso por Tampa, los temas elegidos incluyeron “Permission to Dance”, “Magic Shop”, “Boy With Luv”, “Pied Piper”, “Life Goes On” y “Silver Spoon (Baepsae)”.