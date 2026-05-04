México

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

Ya se compartieron fotos de la instalación de la zona morada

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Vista aérea de un estadio con asientos vacíos, donde grúas y trabajadores construyen un gran escenario circular 360 grados con estructuras metálicas.
Los conciertos son el 7, 9 y 10 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocos días para los conciertos de BTS en México y ya están instalando el escenario 360.

Los conciertos serán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. En las imágenes se pueden ver grúas instalando la base del escenario, además de que ya están listas las butacas para la sección morada.

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Se trata de un área habilitada donde usualmente está el escenario.

Vista elevada de un estadio donde se monta un gran escenario metálico con grúas y andamios, bajo un cielo anaranjado al atardecer
(X/@andumonke))

Entre fans especulan que BTS podría tener dos escenarios para la gira y que se van intercalando con cada presentación, pues no han transcurrido ni 24 horas de que terminó su concierto en El Paso, Texas.

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BTS y las canciones sorpresa

Las expectativas en torno a los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros alcanzan uno de sus puntos más altos tras la revelación del setlist oficial y la dinámica con las canciones sorpresa.

La gira mundial ARIRANG, que marca el regreso de la banda surcoreana a México, ha generado una respuesta abrumadora por parte del ARMY, con boletos completamente agotados para las tres fechas programadas.

Vista aérea y de cerca de un estadio donde grúas y trabajadores están montando una gran estructura metálica para un escenario 360, con edificios urbanos de fondo
Grúas y personal especializado trabajan en el montaje del escenario 360 'ARIRANG' para el esperado BTS WORLD TOUR en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Captura de pantalla)

La agrupación se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo, luego de cumplir dos compromisos previos en El Paso, Texas, como parte de un extenso recorrido que abarca 85 presentaciones en 34 ciudades.

La logística del evento ya está definida y el entusiasmo se refleja en la comunidad de fans, que ha preparado numerosos fan projects para recibir a los artistas.

Qué ha interpretado BTS como canciones sorpresa en otros países

Estadio al aire libre con grúas y trabajadores montando una gran estructura de escenario 360. Se ven asientos vacíos y equipos de construcción
(X/@andumonke)

A lo largo de la gira ARIRANG, BTS ha presentado una variedad de canciones sorpresa en sus conciertos. En Corea, el grupo eligió temas como “Mikrokosmos”, “I NEED U”, “DNA”, “Take Two”, “RUN” y “Spring Day”. En Tokio, interpretaron “Save Me”, “Crystal Snow”, “Dope” y “For You”. Durante su paso por Tampa, los temas elegidos incluyeron “Permission to Dance”, “Magic Shop”, “Boy With Luv”, “Pied Piper”, “Life Goes On” y “Silver Spoon (Baepsae)”.

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