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Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato

Tras la incautación, elementos de la Guardia Nacional resguardan el sitio

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Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato
Parte del operativo en el sitio (SSP Guanajuato)

Como resultado de un operativo en el que participaron agentes estatales estatales y federales fueron asegurados 25 mil litros de hidrocarburo (presunto huachicol) provenientes de una toma clandestina localizada en Cortazar, Guanajuato.

Durante patrullajes en caminos de terracería de la colonia La Calzada, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detectaron un intenso olor a combustible.

Con lo anterior, los agentes llegaron a un punto de almacenamiento subterráneo, donde descubrieron una cisterna metálica enterrada, abastecida de forma directa por una instalación ilícita.

Los hallazgos en el sitio

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con el área de Seguridad de Pemex los que intervinieron en el lugar.

Agentes de seguridad estatales y federales participaron en el operativo (SSP Guanajuato)

La intervención permitió ubicar una línea de abastecimiento formada por cerca de 700 metros de manguera en línea recta y otros mil 700 metros adicionales, facilitando la localización exacta del punto de extracción ilegal.

“Este tipo de instalaciones representa un riesgo directo para la población. El almacenamiento clandestino de hidrocarburo carece de medidas de seguridad, lo que puede provocar explosiones, incendios o contaminación del entorno, afectando la vida y el patrimonio de las comunidades cercanas”, destaca el reporte oficial compartido el 23 de abril

Guardia Nacional resguarda el sitio

Tras el hallazgo, el lugar quedó asegurado por elementos de la Guardia Nacional, mientras que el hidrocarburo recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que sea realizada la integración de las investigaciones correspondientes.

Aseguran 25 mil litros de huachicol y toma clandestina en Guanajuato
En el sitio había un fuerte olor a combustible (SSP Guanajuato)

Un breve video compartido por las autoridades muestra el sitio de interés visto desde el aire y las fotografías muestran personal de seguridad en el sitio. no fueron reportadas personas detenidas por las acciones realizadas.

Además, el informe señala que desde el comienzo de la administración han sido asegurados más de 5,74 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato.

Incautan 120 mil litros de huachicol en Celaya

Por su parte, el pasado 17 de marzo fue informado que el aseguramiento de 120 mil litros de combustible en la comunidad de Juan Martín, en el municipio de Celaya.

Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había miles de litros de huachicol en Guanajuato
Parte de las labores en el sitio (SSP Guanajuato)

En dicha ocasión, los agentes de seguridad observaron tres sujetos que estaban afuera de un predio y por lo menos uno llevaba un arma de fuego larga. Cuando los sospechosos notaron la presencia de los uniformados trataron de escapar del sitio.

Al final, los hombres fueron detenidos y cuando los efectivos realizaban revisiones en el sitio, se percataron de un olor a hidrocarburo, lo que derivó en la ubicación de cuatro contenedores enterrados con capacidad aproximada de 15 mil litros cada uno y los cuales contenían gasolina.

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