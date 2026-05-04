México

Kenia Os recibe atención médica en Mérida por golpe de calor en pleno concierto

Durante su show en el ‘K de Karma Tour’ en Yucatán, la cantante de 26 años tuvo que interrumpir su actuación tras presentar síntomas como mareo y fiebre

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La artista presentó un cuadro de golpe de calor

Kenia Os recibió atención de emergencia tras sufrir un golpe de calor durante su concierto en Mérida, Yucatán la noche del sábado 2 de mayo. La cantante, de 26 años, interrumpió su presentación en el K de Karma Tour debido a las altas temperaturas que afectan el estado y documentó el incidente a través de sus historias en Instagram, donde aparece recibiendo oxígeno y asistencia médica.

Las fotografías y videos publicados por Kenia Os muestran cómo paramédicos y su equipo la atienden tras bambalinas. En sus redes sociales, la intérprete de Kitty compartió imágenes del momento y agregó: “Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”. Horas después, publicó escenas de su show, lo que indica que logró estabilizarse tras el incidente.

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Kenia Os interrumpe su concierto en Mérida tras sufrir un golpe de calor debido a las altas temperaturas en Yucatán (IG)
Kenia Os interrumpe su concierto en Mérida tras sufrir un golpe de calor debido a las altas temperaturas en Yucatán (IG)

Golpe de calor, síntomas de alarma

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda llevar a la persona a un sitio fresco y disminuir la temperatura con tela mojada o hielo en axilas e ingles ante síntomas de un golpe de calor. Sugiere acudir a urgencias en casos graves.

Entre los síntomas se reportan: mareo, fiebre entre 39 y 41°C, dolor de cabeza, convulsiones, enrojecimiento y sequedad de piel, así como sudoración excesiva al inicio y, posteriormente, ausencia de sudor.

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Los síntomas de alarma incluyen piel caliente pero seca, confusión o pérdida de conciencia, vómitos frecuentes y dificultad para respirar, advierte el IMSS.

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El IMSS recomienda buscar atención médica urgente ante síntomas graves de golpe de calor como convulsiones o dificultad para respirar (Freepik)

De las redes sociales a los escenarios nacionales

Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida como Kenia Os, nace en Mazatlán el 15 de julio de 1999. Comienza su carrera en 2015 como creadora de contenido en YouTube, donde publica videoblogs y retos.

Se integra al grupo Jukilop y, tras desacuerdos en su contrato, decide continuar de forma independiente. Este episodio provoca la pérdida de sus redes sociales originales y aumenta su notoriedad en redes.

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Los paramédicos asisten a Kenia Os detrás del escenario y la cantante documenta el episodio en sus historias de Instagram (Kenia OS)

En 2018 inicia su carrera musical con el sencillo “Por siempre” bajo el sello Lizos Music. En 2019 lanza su primer EP y, en 2020, el EP “Canciones pa mi ex vol. 1”. En 2021 firma con Sony Music México y publica “La noche” como primer sencillo con el sello. En 2022 lanza sus primeros álbumes de estudio: “Cambios de luna” y “K23”, este último con enfoque futurista y varios éxitos comerciales como “Malas decisiones”.

En 2024 publica el álbum “Pink Aura” y colabora con artistas como Miranda, Yeri Mua, El Malilla, La Joaqui, Belinda y Peso Pluma. Su sencillo “Tommy & Pamela” junto a Peso Pluma recibe certificación de platino en México. En 2025 estrena su película-documental “Kenia OS: La OG”, que muestra el detrás de cámaras de su gira y su presentación en el Palacio de los Deportes.

Además de su faceta musical y como influencer, Kenia Os incursiona como empresaria. Desarrolla su propia línea de cosméticos, Kenia OS Beauty, y una línea de cuidado personal, KOS Essence. También participa como jueza en programas de televisión por streaming y lanza un negocio de comida saludable, además de una línea de ropa.

El golpe de calor obliga a suspender el show del K de Karma Tour, pero Kenia Os comparte imágenes mostrando su recuperación horas después (Instagram: @keniaos)
El golpe de calor obliga a suspender el show del K de Karma Tour, pero Kenia Os comparte imágenes mostrando su recuperación horas después (Instagram: @keniaos)

Kenia Os ha recibido múltiples premios, entre los que destacan MTV MIAW, Kids’ Choice Awards México, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud y MTV Europe Music Awards. Es una de las figuras más influyentes de la música pop mexicana y creadora digital de su generación.

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