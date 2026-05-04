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América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

El partido de ida en el Estadio Banorte generó una serie de reacciones en redes sociales por la intensidad del juego

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Los mejores memes del empate de América y Pumas (Captura redes sociales)
Los mejores memes del empate de América y Pumas (Captura redes sociales)

América y Pumas empataron a 3 goles en la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026, lo que ha dejado la serie abierta para el duelo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario. El marcador reflejó la intensidad del clásico capitalino, tras un partido en el que América igualó el resultado en los minutos finales.

Las acciones que ocurrieron en el partido rápidamente causaron las reacciones de la afición, pues en redes sociales explotaron los memes, en especial por los penales que se le marcaron a favor de las águilas, pues con esas faltas pudo remontar el marcador.

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Una captura de pantalla de un meme mostrando un personaje animado con el logo del Club América y un texto en español sobre un fondo de campo de fútbol
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Díptico de un perro negro con chaleco amarillo del Club América. A la izquierda, el perro está tumbado. A la derecha, está sentado en un terreno árido
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)

Nada que celebrar… tenemos que pensar en ir con todo en el siguiente partido", “Cómo te va a empatar el América en su peor momento, de pena” y “Solamente 3 jugadores mexicanos titulares. Qué jodido está el asunto”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

En redes sociales rápidamente se viralizaron burlas sobre la actuación de Coco Carrasquilla porque sus acciones generaron el primer penal para el equipo de André Jardine, también las burlas y críticas fueron dirigidas a Rodolfo Cota por la manera en la que defendió su portería.

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Un meme muestra una rata sonriente con una camiseta del Club América, apuntando a un árbitro que sostiene una bolsa de dinero en un estadio de fútbol
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Imagen de un meme que muestra el rostro del entrenador Miguel Herrera sobre un personaje animado sentado en una banca, con un recuadro de grabación "REC"
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)

América y Pumas empatan 3 - 3 en la ida

El partido se decidió luego de que Alejandro Zendejas anotó un penal en tiempo regular y colocó el empate tras una falta cometida en el área chica. Antes, Henry Martín había reducido la diferencia también desde los once pasos, después de un error de Coco Carrasquilla que favoreció a América y generó el primer penal.

Un hombre de mediana edad con gorra blanca que lleva el logo de Pumas grita con la boca abierta, mirando directamente a la cámara con una expresión intensa
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Primer plano de una pancarta blanca sostenida por personas, con el texto en mayúsculas negras que dice: 'CUANDO MATEMOS A UN ÁRBITRO VAN A DEJAR DE ROBARNOS'
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Un meme muestra a un niño con gorro de fiesta y expresión de decepción. Debajo, texto que dice "NUNCA ESPERO NADA DE USTEDES Y AUN ASI LOGRAN DECEPCIONARME"
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Gráfico de Oribe Peralta sonriendo con la camiseta del Club América. Incluye escudos de Chivas, una flecha y América, con el texto "¡Bienvenido!"
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)

Al medio tiempo, Pumas mantenía ventaja con goles de Juninho, Uriel Antuna e Isaías Violante. Al inicio del segundo tiempo, Jordan Carrillo amplió a 3-1. Las modificaciones tácticas llegaron al minuto 90 con los ingresos de Jesús Rivas, Tony Leone y César Garza, saliendo Antuna, López y Carrillo, según el registro del encuentro.

Un árbitro de fútbol con una camiseta dividida en los colores amarillo del Club América y rojo y blanco de Chivas, apuntando con su mano derecha en un estadio
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)
Meme muestra un tigre musculoso y enojado con el logo del Club América en su pecho, sobre un fondo negro, con el texto "AMÉRICA DESPERTÓ CABRONES"
Estos son los mejores memes que dejó el empate 3 - 3 entre América y Pumas (Captura redes sociales)

En los minutos finales, las Águilas intentaron remontar con un contragolpe que fue detenido por Keylor Navas en el minuto 88. Poco antes, en tiempo agregado, Robert Morales generó peligro con un disparo largo tras una mala salida de Cota.

La definición del semifinalista se trasladó al partido de vuelta, tras nueve minutos de tiempo extra agregados por el silbante al cumplirse el minuto 90.

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