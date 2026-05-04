Por qué tomar café o caldo puede ayudar en temporada de calor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La intuición lleva a pensar que, cuando hace calor, lo lógico es tomar algo frío para refrescarse.

Por eso, la idea de que un café o un caldo caliente pueda ayudar a regular la temperatura corporal parece contradictoria.

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Culturalmente, se asocia el alivio al calor con bebidas frías, mientras que las calientes se reservan para el invierno. Sorprende saber que la ciencia ha demostrado lo contrario: bajo ciertas condiciones, tomar bebidas calientes puede ser más efectivo para enfriar el cuerpo que optar por algo frío.

Explicación científica: cómo funcionan el café y el caldo en la termorregulación

El cuerpo humano mantiene su temperatura interna mediante varios mecanismos fisiológicos. Al ingerir una bebida caliente, como café o caldo, la temperatura corporal aumenta ligeramente.

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Estudios científicos revelan que beber café o caldo caliente puede refrescar más que bebidas frías en ambientes secos, activando la sudoración que al evaporarse enfría el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento activa los receptores de calor en la lengua y garganta, conocidos como termorreceptores, que envían señales al cerebro para iniciar mecanismos de enfriamiento, principalmente la sudoración.

El proceso es el siguiente: el calor de la bebida activa el receptor TRPV1 en los nervios, el mismo que responde a los alimentos picantes.

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El cerebro reacciona incrementando la sudoración. Cuando el sudor se evapora, el cuerpo pierde calor, generando una sensación de frescura.

Si el ambiente es seco y el sudor puede evaporarse bien, el cuerpo puede perder más calor del que ganó al tomar la bebida caliente.

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Estudios científicos han demostrado que quienes consumen bebidas calientes en ambientes secos almacenan menos calor corporal que quienes optan por bebidas frías, siempre que el sudor adicional logre evaporarse.

Recomendaciones y precauciones

Tomar bebidas calientes únicamente en ambientes secos, donde la sudoración pueda evaporarse fácilmente.

Mantener una hidratación adecuada acompañando el consumo de café o caldo con agua natural.

Observar la respuesta del cuerpo: si se presenta incomodidad, mareo o sudoración excesiva, suspender su consumo.

Preferir bebidas calientes sin exceso de sal ni cafeína para evitar efectos secundarios, especialmente en personas sensibles.

Quiénes no deberían tomar bebidas calientes en época de calor

Personas con problemas de deshidratación, ya que las bebidas calientes pueden aumentar la pérdida de líquidos.

Personas con enfermedades cardíacas, hipertensión o problemas renales, porque el café y los caldos salados pueden agravar estos padecimientos.

Quienes presentan hiperhidrosis (sudoración excesiva), pues el consumo de bebidas calientes podría intensificar la sudoración.

Personas con intolerancia a la cafeína o antecedentes de ansiedad, insomnio o palpitaciones, ya que el café puede empeorar estos síntomas.

Niños pequeños y adultos mayores, quienes tienen menor capacidad para regular la temperatura corporal y un mayor riesgo de deshidratación.

Personas que se encuentran en ambientes extremadamente húmedos, donde la evaporación del sudor es limitada y el efecto refrescante no se produce.