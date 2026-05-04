Karime Pindter audicionó para ‘La Oficina’ y no fue elegida por esta razón: “Si me invitan voy a la temporada dos”

Karime Pindter revela que audicionó para un papel en la serie 'La oficina', pero no fue seleccionada para el elenco (IG)

Karime Pindter, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, revela que audicionó para la serie ‘La oficina’, pero no obtuvo un lugar en el elenco. La influencer, de 32 años, explica que llegó al casting luego de una intensa jornada de promoción y sin estar debidamente preparada, lo que habría influido en el resultado.

Durante una entrevista en el canal de Gaby Meza en YouTube, espacio llamado ‘Hablando de cine con’, Pindter indica que la serie le atraía especialmente por la presencia de Alexa Zuart y Fernando Bonilla, con quienes ya había trabajado:

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“Está buenísima, qué bárbaro. Y con Alexa y Fernando Bonilla hice LOL. Son tan buenos comediantes que me da muchísimo gusto”, remarca. La influencer enfatiza que, aunque tomó coaching previo para su prueba, su participación fue precipitada:

“Venía saliendo de promocionar el anuncio de ‘La casa de los famosos’, venía maquilladísima, estresada. No hice el casting, sí tomé coaching, pero no lo hice como lo debía hacer porque estaba en chinga”, afirma.

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La influencer mexicana detalla que llegó al casting de ‘La oficina’ tras una jornada de promoción y sin haber podido prepararse adecuadamente (IG: @karimepindter)

Karime Pindter expresa su interés en integrarse al programa en una siguiente etapa y refiere su disposición: “Creo que los personajes que pusieron están muy atinados, pero si me invitan yo voy. Igual para la temporada dos”.

La trayectoria de Pindter en televisión se consolida tras su paso por el reality ‘Acapulco shore’. Su notoriedad crece tras obtener el segundo lugar en ‘La casa de los famosos México’, donde Mario Bezares resultó ganador.

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Posteriormente, suma participaciones como conductora del reality ‘La más draga’ en 2025 y en el programa matutino ‘Hoy’, además de promocionar recientemente su documental ‘La verdadera Matryoshka’.

Karime Pindter destaca su interés por trabajar junto a Alexa Zuart y Fernando Bonilla, quienes también forman parte del elenco de la serie (Fernando Bonilla: Instagram)

La versión mexicana de un éxito internacional

La Oficina México es una serie de comedia producida por Prime Video, estrenada el 13 de marzo de 2026. Es una adaptación de la serie británica The Office, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, y mantiene el formato de falso documental. La historia se desarrolla en la sucursal de la empresa ficticia Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes.

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El protagonista es Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, quien encarna a un gerente excéntrico y heredero de la empresa familiar. El reparto incluye a Fabrizio Santini (Memo Guerrero), Elena del Río (Sofi Campos), Edgar Villa (Aniv Rubio), Armando Espitia (Qwerty), Paola Flores (Betty Benítez), Arelí González (Ángeles Leyva), Alexa Zuart (Mine Romero), Rodrigo Suárez (Giancarlo), Juan Carlos Medellín (Lucio Galván), Alejandra Ley (Abi Delgado), Arturo Vinales (Cañedo), Quetzalli Cortés (Mondra), Erika de la Rosa (Juana Alpízar) y Guillermo Quintanilla (Don Abel).

La serie adapta el humor y los arquetipos de la versión original a la cultura laboral mexicana, abordando temas como el nepotismo, la precariedad laboral y “la vida godín”.

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Karime Pindter confirma interés en sumarse a ‘La oficina’: “Si me invitan yo voy (Fotos: Prime Video)

El guion corre a cargo de Marcos Bucay y la dirección está en manos de Gaz Alazraki. La trama muestra la dinámica diaria entre empleados, situaciones absurdas y conflictos de oficina, siempre con un toque local y referencias a la cultura mexicana.

La Oficina México ha sido bien recibida por reflejar costumbres, modismos y problemáticas propias del entorno laboral nacional, lo que genera identificación entre la audiencia. El éxito obtenido le aseguró una segunda temporada poco después de su estreno.

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