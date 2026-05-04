Esta es la razón por la que se conmemora la Batalla del 5 de mayo

La Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 simboliza la defensa de la soberanía mexicana frente a un ejército extranjero. Crédito: López Obrador

La Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862 marca el momento en que el ejército mexicano, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, logró frenar el avance del ejército francés, considerado en ese momento el más poderoso del mundo, y retrasar por un año la instauración del segundo imperio mexicano.

A más de 160 años, la Batalla del 5 de mayo continúa representando para México y América Latina la disposición a resistir intervenciones extranjeras y defender la soberanía, según el análisis del Archivo General de la Nación.

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Ruina tras la guerra de Reforma y la intervención tripartita

Tras la Guerra de Reforma, México enfrenta la intervención extranjera por la suspensión del pago de la deuda durante el gobierno de Benito Juárez. (Foto SEP)

En 1861, tras la Guerra de Reforma, el país se encontraba sumido en la ruina económica, con un gobierno dividido y la presencia de remanentes del ejército conservador en varias regiones.

El Congreso mexicano decretó el 17 de junio de ese año la suspensión del pago de la deuda externa, lo que propició la protesta de los acreedores internacionales y da pie a la intervención. Francia, Inglaterra y España firmaron el tratado de la Convención de Londres, mediante el cual acuerdan enviar fuerzas militares a México.

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Cuando las tropas aliadas desembarcan en el puerto de Veracruz, Inglaterra y España se retiran tras lograr un acuerdo con el gobierno de Benito Juárez, pero Francia persiste en sus aspiraciones monárquicas, incluso después de suscribir los acuerdos de La Soledad.

La victoria mexicana en Puebla detiene a Francia y prolonga la resistencia republicana

La resistencia concentrada en los fuertes de Loreto y Guadalupe logra detener a la potencia militar más avanzada de la época. Crédito: ISSSTE

El ejército liberal mexicano, conformado por cuatro mil hombres y dirigido por Zaragoza, enfrentó a una fuerza francesa de seis mil elementos bajo el mando del conde de Lorencez. El primer choque se da en las cumbres de Acultzingo el 28 de abril de 1862, pero el punto decisivo ocurre el 5 de mayo, cuando los franceses intentan tomar Puebla y son repelidos repetidamente por las tropas mexicanas. La defensa, concentrada en los fuertes de Loreto y Guadalupe, logró resistir a pesar de la falta de armamento adecuado.

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Los combatientes mexicanos, que contaban con la participación clave de diversas comunidades indígenas locales, sorprendieron al contingente francés. El triunfo, señala el Archivo General de la Nación, representa la primera gran victoria militar de México y pone fin a casi medio siglo de éxitos ininterrumpidos para Francia.

Esta derrota para Francia no solo significó un revés inmediato. La victoria mexicana obligó a los franceses y a sus aliados conservadores a replantear su estrategia. El plan de instaurar una monarquía en territorio nacional queda retrasado un año y da tiempo para que la resistencia republicana se rearticule.

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El asedio de 1863 y la ocupación francesa

Porfirio Díaz, uno de los generales en la batalla, escapó de prisión un año después y siguió participando en la política nacional hasta ser presidente por más de 3 décadas. Foto: Especial.

Zaragoza contó entre sus generales a figuras como Porfirio Díaz, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal, Antonio Álvarez y Félix Díaz. Muchos de estos mandos, entre ellos Díaz, seguirían siendo actores centrales en la historia política y militar del país.

A pesar del triunfo en 1862, la ciudad de Puebla enfrentó un asedio de 62 días en marzo de 1863 por parte del mariscal Forey. Ante la escasez de municiones y víveres, la plaza terminó por rendirse. Los jefes militares hechos prisioneros son enviados a Francia. Algunos, como Jesús González y Porfirio Díaz, consiguen escapar en el trayecto a Veracruz.

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El 5 de mayo fue instaurado como fecha de celebración nacional durante el régimen de Juárez y recibió nuevo auge con Díaz durante el Porfiriato.