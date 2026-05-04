Lluvias, calor extremo y fuertes vientos: así será el clima en México este 4 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte un panorama climático contrastante para este lunes 4 de mayo de 2026 en gran parte del país, con lluvias en diversas regiones, rachas intensas de viento y una persistente onda de calor que afectará a múltiples estados, incluido el Valle de México.
Frente frío 48 provoca lluvias y chubascos en el sureste
El sistema frontal número 48 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, lo que generará condiciones de inestabilidad principalmente en el sureste del país.
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Entre los efectos más relevantes se encuentran:
- Lluvias fuertes en el sur de Chiapas
- Chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Intervalos de lluvia en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos
- Lluvias aisladas en zonas del centro y norte, incluida la Ciudad de México
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.
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Onda de calor se intensifica en gran parte del país
A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará dominando amplias zonas del territorio nacional, con temperaturas extremas en varios estados.
Se prevén:
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- Máximas de 40 a 45 °C en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Temperaturas de 35 a 40 °C en estados del norte, Bajío y sureste
- Valores de 30 a 35 °C en regiones del centro, incluida la Ciudad de México
La onda de calor también comenzará a expandirse hacia nuevas entidades, lo que mantendrá condiciones de ambiente muy caluroso durante la tarde.
Vientos fuertes y posibles tolvaneras en el norteOtro de los fenómenos relevantes será el viento, impulsado por sistemas atmosféricos en interacción.
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Se espera:
- Rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste del país
- Posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
- Vientos intensos en el noreste, incluyendo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Rachas de hasta 50 km/h en el centro del país, incluida la Ciudad de México
Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en algunas zonas.
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Valle de México: calor, lluvias aisladas y ambiente variable
Para el Valle de México, el lunes traerá un clima cambiante a lo largo del día:
- Mañana fresca con temperaturas de 15 a 17 °C en la Ciudad de México
- Tarde cálida a calurosa, con máximas de 28 a 30 °C
- Cielo medio nublado a nublado
- Lluvias aisladas en la capital y chubascos en el Estado de México
- Posibles tormentas eléctricas
Además, se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h.
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Riesgos asociados al clima: lo que debes tomar en cuenta
Las condiciones meteorológicas previstas pueden generar diversos impactos, por lo que autoridades recomiendan precaución.
Entre los principales riesgos están:
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- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas
- Deslaves en regiones montañosas
- Caída de árboles o estructuras por viento
- Afectaciones por altas temperaturas y golpes de calor
Panorama general: contrastes climáticos en todo el país
El inicio de semana estará marcado por una combinación de fenómenos: lluvias en el sureste, calor extremo en gran parte del país y fuertes vientos en regiones del norte.
Mientras el frente frío 48 pierde intensidad gradualmente, la masa de aire asociada permitirá un ligero aumento de temperaturas en el norte, noreste y centro, reforzando la presencia de la onda de calor.
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En este contexto, el llamado de las autoridades es a mantenerse informados y tomar precauciones, ya que el clima presentará cambios importantes a lo largo del día en distintas regiones de México.
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