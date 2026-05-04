México

Lluvias, calor extremo y fuertes vientos: así será el clima en México este 4 de mayo

El frente frío 48 provocará precipitaciones en el sureste, mientras la onda de calor y rachas intensas de viento impactarán gran parte del país

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Vista de calle concurrida en la Ciudad de México bajo el sol; un hombre mayor se refresca mientras una mujer le ofrece agua y folletos junto a una valla publicitaria.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con lluvias, viento fuerte y onda de calor en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte un panorama climático contrastante para este lunes 4 de mayo de 2026 en gran parte del país, con lluvias en diversas regiones, rachas intensas de viento y una persistente onda de calor que afectará a múltiples estados, incluido el Valle de México.

Frente frío 48 provoca lluvias y chubascos en el sureste

El sistema frontal número 48 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, lo que generará condiciones de inestabilidad principalmente en el sureste del país.

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Entre los efectos más relevantes se encuentran:

  • Lluvias fuertes en el sur de Chiapas
  • Chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Intervalos de lluvia en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Morelos
  • Lluvias aisladas en zonas del centro y norte, incluida la Ciudad de México

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.

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Onda de calor se intensifica en gran parte del país

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso continuará dominando amplias zonas del territorio nacional, con temperaturas extremas en varios estados.

Se prevén temperaturas de hasta 32 grados Celsius.
La onda de calor se mantiene activa en gran parte del país con temperaturas extremas. Crédito: Cuartoscuro.

Se prevén:

  • Máximas de 40 a 45 °C en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Temperaturas de 35 a 40 °C en estados del norte, Bajío y sureste
  • Valores de 30 a 35 °C en regiones del centro, incluida la Ciudad de México

La onda de calor también comenzará a expandirse hacia nuevas entidades, lo que mantendrá condiciones de ambiente muy caluroso durante la tarde.

Vientos fuertes y posibles tolvaneras en el norteOtro de los fenómenos relevantes será el viento, impulsado por sistemas atmosféricos en interacción.

Se espera:

  • Rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste del país
  • Posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
  • Vientos intensos en el noreste, incluyendo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Rachas de hasta 50 km/h en el centro del país, incluida la Ciudad de México

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de visibilidad en algunas zonas.

Persisten condiciones de onda de calor en el centro, sur y occidente de México. EFE/ Mario Guzmán
Persisten condiciones de onda de calor en el centro, sur y occidente de México. EFE/ Mario Guzmán

Valle de México: calor, lluvias aisladas y ambiente variable

Para el Valle de México, el lunes traerá un clima cambiante a lo largo del día:

  • Mañana fresca con temperaturas de 15 a 17 °C en la Ciudad de México
  • Tarde cálida a calurosa, con máximas de 28 a 30 °C
  • Cielo medio nublado a nublado
  • Lluvias aisladas en la capital y chubascos en el Estado de México
  • Posibles tormentas eléctricas

Además, se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h.

Riesgos asociados al clima: lo que debes tomar en cuenta

Las condiciones meteorológicas previstas pueden generar diversos impactos, por lo que autoridades recomiendan precaución.

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Autoridades recomiendan mantenerse hidratado ante la onda de calor. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Entre los principales riesgos están:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en regiones montañosas
  • Caída de árboles o estructuras por viento
  • Afectaciones por altas temperaturas y golpes de calor

Panorama general: contrastes climáticos en todo el país

El inicio de semana estará marcado por una combinación de fenómenos: lluvias en el sureste, calor extremo en gran parte del país y fuertes vientos en regiones del norte.

Mientras el frente frío 48 pierde intensidad gradualmente, la masa de aire asociada permitirá un ligero aumento de temperaturas en el norte, noreste y centro, reforzando la presencia de la onda de calor.

En este contexto, el llamado de las autoridades es a mantenerse informados y tomar precauciones, ya que el clima presentará cambios importantes a lo largo del día en distintas regiones de México.

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