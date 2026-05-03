México

A qué edad conviene hacer testamento en México y qué bienes se pueden incluir

En el trámite ante notario público los ciudadanos pueden designar herederos y repartir tanto bienes materiales, como casas y vehículos, como bienes intangibles, incluyendo cuentas, derechos de autor y acciones

Guardar
Cinco personas urbanas mexicanas sentadas en una mesa frente a la Ciudad de México. Un hombre lee un documento sobre la Ley del Impuesto a Sucesiones.
Es indispensable que el testador esté en pleno uso de sus facultades mentales y manifieste su voluntad de manera expresa ante notario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, cualquier persona mayor de 16 años con capacidad mental puede otorgar testamento ante notario público, conforme al Código Civil Federal.

La edad mínima varía por estado: en Jalisco y Michoacán es a los 18 años, mientras que en Puebla y Quintana Roo puede ser desde los 14 años.

PUBLICIDAD

Es indispensable que el testador esté en pleno uso de sus facultades mentales y manifieste su voluntad de manera expresa ante notario.

El testamento puede incluir bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos, acciones y objetos de valor sentimental o económico.

PUBLICIDAD

No es obligatorio detallar todos los bienes; la ley permite la designación general de herederos y la inclusión de bienes presentes y futuros. También pueden considerarse bienes intangibles, como derechos de autor y marcas registradas.

Requisitos legales y proceso para otorgar testamento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El testamento puede incluir bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos, acciones y objetos de valor sentimental o económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite se realiza ante notario público, quien debe constatar la capacidad legal del testador. Se requiere identificación oficial y, en algunos estados, acta de nacimiento.

Durante el Mes del Testamento (septiembre), los honorarios suelen reducirse por política institucional federal y estatal. El testamento es un acto revocable y puede modificarse cuantas veces lo desee el testador; siempre prevalece la última versión registrada.

Bienes que se pueden incluir en el testamento

El testamento permite disponer de bienes presentes y futuros. La redacción puede ser general o específica. No es necesario listar cada posesión; basta con establecer la voluntad sobre el reparto global.

Entre los bienes más comunes se encuentran casas, terrenos, vehículos, cuentas bancarias y acciones. También se pueden incluir bienes intangibles, como derechos de autor.

Deudas del fallecido y responsabilidad de los herederos

Las deudas de una persona fallecida se cubren con el patrimonio de la herencia.

Los herederos solo responden hasta donde alcance el valor de los bienes heredados; no están obligados a pagar con su patrimonio personal las deudas que excedan el caudal hereditario.

Si los bienes no cubren la totalidad de las deudas, los acreedores no pueden exigir el pago del resto a los herederos.

Para algunos créditos, como los hipotecarios, pueden existir seguros que liquidan la deuda al fallecer el titular, pero en créditos personales o tarjetas bancarias, la obligación solo alcanza los bienes heredados.

Rol del albacea y procedimiento sucesorio

Mujer latina con cabello rizado y expresión seria, sentada en un escritorio. Viste blazer negro, sosteniendo un bolígrafo sobre documentos bajo luz natural de una ventana.
Si todos los herederos son mayores de edad y hay acuerdo, el trámite puede realizarse ante notario. Cuando existen menores de edad o no hay acuerdo, debe ser judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El albacea es la figura legal encargada de administrar la herencia, pagar deudas y distribuir los bienes conforme al testamento y la ley.

Si todos los herederos son mayores de edad y hay acuerdo, el trámite puede realizarse ante notario. Cuando existen menores de edad o no hay acuerdo, debe ser judicial.

El albacea debe rendir cuentas y cumplir con las obligaciones fiscales y de pago de deudas antes de repartir el resto de los bienes a los herederos. Toda esta información se basa en lineamientos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Profeco y la normativa del Código Civil Federal.

Temas Relacionados

TestamentoCódigo Civil FederalHerenciaedadNotariosBienesmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 3 de mayo: toma precauciones por manifestantes en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre actualizaciones viales en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 3 de mayo: toma precauciones por manifestantes en Paseo de la Reforma

Café y estrés: cuántas tazas al día ayudan a mantenerlo bajo control, según la ciencia

Un nuevo estudio desafía una creencia que por décadas ha sido incuestionable

Café y estrés: cuántas tazas al día ayudan a mantenerlo bajo control, según la ciencia

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

La organización criminal atraviesa una de sus mayores sacudidas históricas tras la muerte de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, y la reciente caída de su operador Audias “N”, alias ‘El Jardinero’

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

CFE: cómo descargar el recibo de luz desde el celular gratis y sin necesidad de registrarse

El proceso es más sencillo de lo que imaginas y solo necesitas información que ya tienes a la mano

CFE: cómo descargar el recibo de luz desde el celular gratis y sin necesidad de registrarse

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos que suceden en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo

Detienen en Valle de Bravo a presunto extorsionador ligado al esquema “gota a gota”

Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

Grecia Quiroz aclara pago de la defensa de escoltas por caso Carlos Manzo tras acusaciones de su cuñado

ENTRETENIMIENTO

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de “Tu falta de querer” de Mon Laferte

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de “Tu falta de querer” de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

DEPORTES

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos

¡Un Monstro! David Benavidez noquea al Zurdo Ramírez en el sexto asalto y es nuevo campeón de peso crucero

Captan a Sam Darnold, quarterback de Seahwaks, en Monterrey"

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX