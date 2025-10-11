México

¿Para qué sirve el ajo en ayunas? 

Conoce los beneficios de este alimento

Por Ignacio Izquierdo

Los poderes curativos del ajo
Los poderes curativos del ajo son más fuertes si no tienes nada en el estomago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prácticas asociadas al consumo de alimentos naturales en horarios específicos han adquirido relevancia en los últimos años. El ajo en ayunas es uno de los remedios tradicionales más utilizados en distintas culturas, atribuyéndole diversos efectos sobre la salud. Su inclusión en la dieta matutina, antes de ingerir otros alimentos, suele estar motivada por una búsqueda de beneficios digestivos, cardiovasculares y fortalecimiento del sistema inmunológico.

Esta tendencia se sustenta en el perfil nutricional del ajo y en su uso ancestral como ingrediente en la cocina y en la herbolaria. La alicina, principal compuesto activo del ajo, es reconocida por su potencial para modular procesos fisiológicos en el organismo. Aunque las percepciones sobre sus efectos varían, muchas personas lo consideran un recurso natural para promover el bienestar general y apoyar funciones clave, sobre todo cuando se incorpora en ayunas.

Ajo en ayunas: potenciales beneficios y cómo consumirlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo contiene compuestos bioactivos como la alicina, derivados azufrados y antioxidantes que, en ciertas condiciones, pueden ejercer efectos positivos en el organismo. Cuando se consume en ayunas, se considera que la absorción de estos compuestos ocurre de manera más directa, aunque la evidencia científica sigue en desarrollo.

Principales aplicaciones del ajo en ayunas:

  • Favorecer la función digestiva, ya que estimula la producción de jugos gástricos y puede contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.
  • Participar en la regulación de la presión arterial, gracias a la presencia de alicina, la cual estaría vinculada a procesos de vasodilatación y relajación vascular.
  • Apoyar el sistema inmunológico por su contenido de antioxidantes y compuestos antimicrobianos, que podrían contribuir a la protección frente a infecciones respiratorias leves.
  • Promover el metabolismo lipídico, dado que algunos estudios sugieren un posible efecto en el control de los niveles de colesterol, siempre como complemento de una dieta equilibrada.

Cómo consumir ajo en ayunas:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pela un diente de ajo fresco, corta en trozos pequeños o machaca ligeramente para activar la alicina al entrar en contacto con el aire.
  • Ingiere el ajo crudo junto con un vaso de agua simple, antes del desayuno habitual.
  • Para quienes prefieren un sabor menos intenso, puede mezclarse con jugo natural de limón o utilizar cápsulas de ajo desodorizado, consultando previamente a un profesional de la salud.

El consumo de ajo en ayunas debe ser moderado, ya que en ciertas personas puede ocasionar molestias digestivas o interacción con medicamentos específicos. Es recomendable considerar antecedentes médicos individuales y la orientación de personal especializado, sobre todo si existen condiciones crónicas o tratamientos farmacológicos activos.

