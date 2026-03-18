Grasa abdominal relacionada con el riesgo de insuficiencia cardíaca

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres saber cuál es el riesgo para tu salud cardíaca?

Observa la grasa abdominal, no el índice de masa corporal, según un nuevo estudio.

El exceso de grasa almacenado alrededor de la cintura está más asociado con el riesgo de insuficiencia cardíaca que el IMC, una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso, informarán los investigadores en una reunión de la Asociación Americana del Corazón.

"Esta investigación nos ayuda a entender por qué algunas personas desarrollan insuficiencia cardíaca a pesar de tener un peso corporal que parece saludable", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Szu-Han Chen, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung en Taiwán.

"Al monitorizar el tamaño de la cintura y la inflamación, los clínicos podrían identificar a las personas con mayor riesgo más pronto y centrarse en estrategias de prevención que puedan reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca antes de que aparezcan los síntomas", explicó Chen.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 2.000 adultos negros de un estudio en curso sobre enfermedades cardíacas en Jackson, Mississippi. Durante casi siete años de seguimiento, 112 personas desarrollaron insuficiencia cardíaca.

Los resultados mostraron que las mediciones del exceso de grasa abdominal se asociaban con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, pero un IMC alto no.

Específicamente, una mayor circunferencia de cintura aumentó el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 31%, y una mayor proporción cintura-altura incrementó el riesgo en un 27%, según el estudio.

Los investigadores también descubrieron que la inflamación explica entre una cuarta parte y un tercio del vínculo entre el exceso de grasa abdominal y la insuficiencia cardíaca.

"Este estudio destaca la importancia de integrar medidas de adiposidad central, como la circunferencia de cintura, en la atención preventiva rutinaria", dijo la Dra. Sadiya Khan, profesora de epidemiología cardiovascular en la Universidad Northwestern de Chicago, quien revisó los hallazgos.

"Comprender los factores ascendentes del riesgo de insuficiencia cardíaca, incluida la adiposidad central, es clave para reconocer y modificar el riesgo", añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores indicaron que los futuros estudios deberían analizar cómo la grasa abdominal y la inflamación influyen en la insuficiencia cardíaca, y si reducir la inflamación podría ayudar a prevenir esta condición.

Los investigadores tienen previsto presentar sus hallazgos el jueves en una reunión de la American Heart Association en Boston.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la grasa abdominal.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 18 de marzo de 2026