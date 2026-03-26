Testosterona y envejecimiento masculino: cómo afecta la salud integral y qué hacer ante su descenso

La testosterona regula funciones esenciales como la energía, la masa muscular y el equilibrio emocional en los hombres adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso progresivo de la testosterona en el envejecimiento masculino genera dudas sobre bienestar, sexualidad y salud integral en los hombres a medida que envejecen. Expertos de Mayo Clinic puntualizan que esta hormona desempeña funciones que exceden el deseo sexual, involucrándose en el mantenimiento óseo, muscular, el metabolismo y el estado emocional.

La testosterona es crucial para el equilibrio de la salud masculina. Regula la libido, la masa muscular, la densidad ósea y el metabolismo energético; también contribuye al bienestar emocional y estimula la formación de células sanguíneas.

Su caída, asociada al proceso fisiológico del envejecimiento, puede afectar de manera diversa al hombre adulto. Sin embargo, distinguir entre un descenso normal y una auténtica deficiencia requiere evaluar tanto los síntomas como las concentraciones hormonales, advierten especialistas de Mayo Clinic.

“La testosterona es una hormona esteroidea que cumple diversas funciones: es necesaria para la libido, influye sobre la función eréctil, ayuda a conservar la masa muscular y previene la acumulación de grasa corporal excesiva. Además, fortalece los huesos y regula la producción de células sanguíneas”, explicó el doctor C. Scott Collins, internista y director médico de la Clínica de Salud Masculina de Mayo Clinic.

Descenso natural y deficiencia clínica de testosterona

A partir de los 30 años, los niveles de testosterona disminuyen de forma gradual, un proceso fisiológico que puede variar según cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento conlleva una reducción gradual en los niveles hormonales masculinos, que comienza habitualmente a partir de los 30 o 40 años. “Los valores de testosterona descienden en promedio entre un 1,5% y 2% anual desde esa edad”, especificó Collins en la entrevista para Mayo Clinic. Esta disminución obedece, principalmente, a cambios en los mecanismos cerebrales que regulan la producción hormonal, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis.

La frontera entre una disminución normal por edad y una verdadera deficiencia clínica no siempre es clara. Collins subrayó que el diagnóstico de deficiencia de testosterona depende tanto de los síntomas presentes, como de los valores obtenidos en análisis bioquímicos.

“Muchas guías definen niveles bajos como una testosterona total de 300 ng/dL en urología o 264 ng/dL en endocrinología. Habitualmente, se completa la evaluación con el valor de testosterona libre. Solo la combinación de síntomas y concentración baja justifica el diagnóstico de trastorno patológico.”

Síntomas de baja testosterona en el envejecimiento masculino

La reducción de testosterona puede provocar fatiga, disminución de la libido, problemas de concentración y pérdida de masa muscula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de déficit hormonal pueden ser específicos o confundirse con otras condiciones. Según Collins, “el síntoma más frecuente y más específico de la deficiencia de testosterona es la disminución de la libido.

Los pacientes con insuficiencia marcada suelen mostrar desinterés por la actividad sexual y, muchas veces, ni siquiera les preocupa”. A esto se suman otros signos como falta de motivación, fatiga y una reducción general de energía.

Además, una menor testosterona puede dificultar el mantenimiento de la masa muscular o reducir los efectos del ejercicio físico habitual. “Muchos refieren cansancio y problemas de concentración”, indicó el especialista.

En hombres mayores, la presencia de anemia sin causa aparente puede estar relacionada: “He visto varones con hemoglobina baja y anemia para los que, después de descartar otros factores, el tratamiento con testosterona ha resultado muy beneficioso”, comentó Collins desde su experiencia clínica en Mayo Clinic.

Este fenómeno afecta a un amplio segmento de la población masculina mayor. Como apuntó el entrevistado, estudios recientes han revelado que los hombres actuales presentan valores de testosterona 25% inferiores respecto a generaciones previas. Las causas son variadas: obesidad, apnea del sueño, enfermedades metabólicas o factores ambientales influyen sobre los niveles hormonales, aunque no se ha identificado un único responsable.

Cómo se diagnostica la deficiencia de testosterona

El diagnóstico requiere análisis hormonales y una evaluación clínica minuciosa de los síntomas para diferenciar entre un descenso normal y una deficiencia real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico requiere pruebas hormonales y una valoración clínica minuciosa de los síntomas. “Por lo general, no se solicita una medición de testosterona si no existen motivos claros. Prefiero hacerla solo ante síntomas o inquietudes relevantes”, enfatizó Collins. Para evaluar correctamente, las guías recomiendan realizar al menos dos mediciones independientes, preferentemente entre las 7 y 10 de la mañana.

El análisis incluye la medición de testosterona total y libre, siendo esta última la fracción biológicamente activa. “Muchos laboratorios ya informan ambos valores en un mismo estudio, y la testosterona libre es especialmente útil cuando el valor total está en rango límite y hay síntomas presentes”, detalló Collins.

La investigación se complementa con la dosificación de hormonas reguladoras, como FSH y LH, que permiten diferenciar entre un trastorno primario —de origen testicular— y uno secundario —de causa cerebral—.

“En los casos primarios, la FSH y la LH aparecen elevadas porque la hipófisis estimula a los testículos para que produzcan testosterona. Si ambas están bajas o normales, se deben buscar causas centrales, como lesiones benignas o trastornos de la hipófisis, que pueden requerir estudios de imagen”, señaló Collins. En situaciones más severas, la prolactina es útil para descartar adenomas cerebrales.

Tratamientos y riesgos de la terapia de reemplazo hormonal

Existen diferentes opciones para el reemplazo de testosterona; su prescripción debe ser individualizada y monitoreada por especialistas debido a posibles efectos secundarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La terapia de reemplazo hormonal es una opción terapéutica para quienes cumplen criterios clínicos y analíticos claros de deficiencia. “Los candidatos ideales son aquellos con insuficiencia constatada en laboratorio y síntomas compatibles”, remarcó Collins. El objetivo es restablecer la testosterona en valores medios según el rango normal del laboratorio.

Existen diferentes vías para administrar testosterona: inyecciones, geles y parches. “Dejo que el paciente elija lo más conveniente para su rutina. Las inyecciones suelen ser accesibles y eficaces, aunque provocan más fluctuaciones en los niveles hormonales. Los geles y parches dan un control más sostenido, pero pueden absorberse menos y generan riesgos de transferencia o reacciones en la piel”, explicó el especialista de Mayo Clinic.

No está exenta de riesgos. “Entre los efectos secundarios están el acné, el aumento de libido, la ginecomastia, la retención de líquidos y, en escasos casos, complicaciones cardiovasculares o exceso de dosis. Es fundamental advertir a los pacientes que la terapia actúa casi como anticonceptivo masculino, al detener la producción normal de espermatozoides. Esto debería considerarse si desean mantener la fertilidad”, advirtió Collins.

Estudios sólidos, como el Traverse trial, han brindado mayor tranquilidad respecto a los riesgos a largo plazo: “Cuando se utiliza correctamente, la terapia es segura para el corazón y la próstata”, concluyó Collins, respondiendo temores previos sobre trombosis o cáncer prostático.

Testosterona, hábitos saludables y envejecimiento exitoso

Mantener una rutina de ejercicio, controlar el peso y llevar hábitos saludables ayuda a preservar el equilibrio hormonal y la calidad de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los especialistas resaltan la importancia de los hábitos saludables para preservar el equilibrio hormonal: controlar el peso, hacer ejercicio, tratar enfermedades crónicas o corregir trastornos como la apnea del sueño permite alcanzar mejoras moderadas y sostenidas en los niveles hormonales.

“La testosterona suele ser un reflejo de la salud general. Antes de pensar en un reemplazo, es crucial trabajar la pérdida de peso, el control metabólico y la actividad física”, señaló Collins.

Cuando existen problemas metabólicos avanzados, el incremento de testosterona mediante cambios de estilo de vida puede ser más limitado, aunque siempre aporta beneficios a la salud general del paciente.

Respecto a la sexualidad, Collins recalcó la gran variabilidad individual, desmarcándose de la edad o presiones sociales. “He atendido a hombres de treinta años que eligen no tener vida sexual y a nonagenarios con gran actividad. El deseo depende del momento vital, sin normas universales”, afirmó el especialista de Mayo Clinic.

El abordaje de la salud integral masculina exige analizar factores físicos, psicológicos y sociales asociados a problemas como la disfunción eréctil, y considerar el equilibrio hormonal solo como un factor más.

La administración de testosterona, en casos seleccionados, puede mejorar sensiblemente la calidad de vida. Sin embargo, el secreto de un envejecimiento pleno se relaciona también con mantener la movilidad, la autonomía y la participación activa en la vida cotidiana. Los pacientes físicamente activos, según la experiencia de Collins, conservan mejor su estructura muscular, motivación y salud sexual.

Aunque el mantenimiento de una producción hormonal adecuada tiene su importancia, el bienestar masculino se fundamenta también en el ejercicio regular, el autocuidado emocional y la adaptación del estilo de vida, aspectos en los que coinciden los expertos de Mayo Clinic.