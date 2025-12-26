Por qué hay personas que no sienten deseo sexual

Antes de comprender los motivos detrás de esta falta, es importante entender la diferencia entre líbido y deseo.
De igual manera, algunas personas pueden perder el deseo o la líbido por alguna situacion mientras que otras están dentro del paraguas asexual en su orientación sexual.
Si bien líbido y deseo son palabras usadas como sinónimo en el lenguaje popular, no es exactamente lo mismo.
Qué es la líbido y qué es el deseo
Líbido
- Es un término acuñado por Sigmund Freud para referirse al impulso vital relacionado con la sexualidad. Representa el componente instintivo y biológico del impulso sexual.
- Origen: Tiene una base principalmente biológica y hormonal. Se vincula con factores como los niveles de testosterona, estrógenos y otras sustancias del cuerpo.
- Perspectiva: Se considera una fuerza interna que impulsa la búsqueda de gratificación sexual en solitario o con alguien más.
Deseo sexual
- Es la manifestación consciente de la líbido. Consiste en las ganas o interés por tener actividad sexual, ya sea en solitario o con otra persona.
- Origen: Tiene componentes biológicos, pero también psicológicos, emocionales y sociales. Puede estar influenciado por experiencias, relaciones, estado de ánimo y contexto.
- Perspectiva: Se expresa a través de pensamientos, fantasías o conductas orientadas a la actividad sexual.
Por qué hay personas sin deseo sexual
Factores biológicos
- Cambios hormonales: Bajos niveles de testosterona, estrógenos u otras hormonas pueden afectar el deseo sexual.
- Enfermedades crónicas: Problemas de salud como diabetes, enfermedades cardíacas, depresión o trastornos neurológicos pueden influir.
- Efectos secundarios de medicamentos: Algunos fármacos, especialmente antidepresivos, antihipertensivos y anticonceptivos hormonales, pueden reducir el deseo sexual.
Factores psicológicos
- Estrés y ansiedad: Altos niveles de estrés o preocupaciones personales pueden afectar negativamente el interés sexual.
- Depresión: Es común la disminución del deseo sexual en personas con trastornos depresivos.
- Experiencias traumáticas: El abuso sexual, emocional o experiencias negativas previas pueden llevar a la pérdida de interés sexual.
Factores sociales y relacionales
- Problemas de pareja: Conflictos, falta de comunicación o insatisfacción en la relación pueden influir.
- Educación y creencias: Algunas personas han crecido en ambientes donde la sexualidad es un tema tabú o se asocia con culpa.
Orientación y diversidad sexual
- Asexualidad: Algunas personas se identifican como asexuales, es decir, no sienten atracción sexual hacia otros. La asexualidad es una orientación sexual válida y no necesariamente indica un problema médico o psicológico.
El deseo sexual puede variar a lo largo de la vida y no existe una cantidad “normal” universal.
Si la falta de deseo sexual genera malestar o problemas personales o de pareja, suele recomendarse consultar a un profesional de la salud para evaluar posibles causas y recibir orientación.
Qué es la asexualidad
- No es lo mismo que abstinencia: La asexualidad no implica una decisión consciente de evitar el sexo, sino que es una orientación, es decir, una forma natural de experimentar (o no experimentar) la atracción sexual.
- Variedad dentro de la asexualidad: Algunas personas asexuales pueden sentir atracción romántica o tener relaciones afectivas, aunque no deseen tener sexo. Otras pueden experimentar deseo sexual en circunstancias muy específicas, o en grados muy bajos.
- Diferente de disfunciones sexuales: La asexualidad no se considera un trastorno ni un problema médico. No está asociada a traumas, enfermedades o desequilibrios hormonales.
- Identidad válida: Las personas asexuales forman parte de la diversidad sexual y su orientación es reconocida por organizaciones internacionales de derechos humanos y salud.