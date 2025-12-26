Por qué hay personas que no sienten deseo sexual

(Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de comprender los motivos detrás de esta falta, es importante entender la diferencia entre líbido y deseo.

De igual manera, algunas personas pueden perder el deseo o la líbido por alguna situacion mientras que otras están dentro del paraguas asexual en su orientación sexual.

Si bien líbido y deseo son palabras usadas como sinónimo en el lenguaje popular, no es exactamente lo mismo.

Qué es la líbido y qué es el deseo

Líbido

Es un término acuñado por Sigmund Freud para referirse al impulso vital relacionado con la sexualidad. Representa el componente instintivo y biológico del impulso sexual.

Origen: Tiene una base principalmente biológica y hormonal. Se vincula con factores como los niveles de testosterona, estrógenos y otras sustancias del cuerpo.

Perspectiva: Se considera una fuerza interna que impulsa la búsqueda de gratificación sexual en solitario o con alguien más.

Deseo sexual

Es la manifestación consciente de la líbido. Consiste en las ganas o interés por tener actividad sexual, ya sea en solitario o con otra persona.

Origen: Tiene componentes biológicos, pero también psicológicos, emocionales y sociales. Puede estar influenciado por experiencias, relaciones, estado de ánimo y contexto.

Perspectiva: Se expresa a través de pensamientos, fantasías o conductas orientadas a la actividad sexual.

Por qué hay personas sin deseo sexual

Factores biológicos

Cambios hormonales: Bajos niveles de testosterona, estrógenos u otras hormonas pueden afectar el deseo sexual.

Enfermedades crónicas: Problemas de salud como diabetes, enfermedades cardíacas, depresión o trastornos neurológicos pueden influir.

Efectos secundarios de medicamentos: Algunos fármacos, especialmente antidepresivos, antihipertensivos y anticonceptivos hormonales, pueden reducir el deseo sexual.

Factores psicológicos

Estrés y ansiedad: Altos niveles de estrés o preocupaciones personales pueden afectar negativamente el interés sexual.

Depresión: Es común la disminución del deseo sexual en personas con trastornos depresivos.

Experiencias traumáticas: El abuso sexual, emocional o experiencias negativas previas pueden llevar a la pérdida de interés sexual.

Factores sociales y relacionales

Problemas de pareja: Conflictos, falta de comunicación o insatisfacción en la relación pueden influir.

Educación y creencias: Algunas personas han crecido en ambientes donde la sexualidad es un tema tabú o se asocia con culpa.

Orientación y diversidad sexual

Asexualidad: Algunas personas se identifican como asexuales, es decir, no sienten atracción sexual hacia otros. La asexualidad es una orientación sexual válida y no necesariamente indica un problema médico o psicológico.

El deseo sexual puede variar a lo largo de la vida y no existe una cantidad “normal” universal.

Si la falta de deseo sexual genera malestar o problemas personales o de pareja, suele recomendarse consultar a un profesional de la salud para evaluar posibles causas y recibir orientación.

Qué es la asexualidad

Esta es la bandera asexual

No es lo mismo que abstinencia: La asexualidad no implica una decisión consciente de evitar el sexo, sino que es una orientación, es decir, una forma natural de experimentar (o no experimentar) la atracción sexual.

Variedad dentro de la asexualidad: Algunas personas asexuales pueden sentir atracción romántica o tener relaciones afectivas, aunque no deseen tener sexo. Otras pueden experimentar deseo sexual en circunstancias muy específicas, o en grados muy bajos.

Diferente de disfunciones sexuales: La asexualidad no se considera un trastorno ni un problema médico. No está asociada a traumas, enfermedades o desequilibrios hormonales.

Identidad válida: Las personas asexuales forman parte de la diversidad sexual y su orientación es reconocida por organizaciones internacionales de derechos humanos y salud.