México

7 hábitos diarios que mejoran tu salud mental

Pequeñas acciones diarias pueden marcar la diferencia en la salud mental; expertos de la UNAM identifican siete hábitos sencillos

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Imagen de tres paneles: una mujer corre al aire libre con auriculares, duerme en su cama por la noche y se estira en una colchoneta cerca de una ventana.
Rutina Saludable: ejercicio, sueño y estiramientos para el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promoción de la salud mental depende en gran medida de las decisiones que tomamos cada día. Diversos estudios señalan que el bienestar emocional y psicológico se construye a través de rutinas saludables, capaces de fortalecer la resiliencia y reducir el riesgo de trastornos como la ansiedad o la depresión.

En la vida cotidiana, pequeños cambios pueden generar un impacto acumulativo y profundo en la calidad de vida.

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En línea con esta visión, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha identificado siete hábitos diarios concretos que contribuyen a la salud mental integral.

1. Despierta a la misma hora

Especialistas de la Facultad de Psicología de la UNAM recomiendan despertar todos los días a la misma hora.

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Este hábito ayuda a mantener estable el ritmo circadiano, regulando la producción de cortisol y melatonina.

De acuerdo con datos del IMSS y el NIH, la regularidad en los horarios de sueño reduce la posibilidad de experimentar fatiga, irritabilidad y alteraciones del estado de ánimo, y protege contra el llamado jet lag social, fenómeno que se asocia con un mayor riesgo de depresión y ansiedad.

Despertar a una hora constante, incluso los fines de semana, mejora la calidad del sueño y facilita el inicio de las actividades diarias en un estado psicológico más equilibrado.

2. Respira antes de ver el celular

La UNAM recomienda iniciar el día con ejercicios de respiración consciente antes de usar dispositivos electrónicos.

Instituciones como el NIH y MedlinePlus resaltan que la respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, ayudando a reducir la respuesta de estrés y a controlar la ansiedad.

Evitar el contacto inmediato con pantallas y notificaciones previene la sobrestimulación cerebral y favorece una transición más suave del sueño a la vigilia

Dedicar unos minutos a la respiración consciente al despertar contribuye a un inicio de jornada más sereno y enfocado.

Mujer sentada en el suelo con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, los pies estirados. Hay plantas y una ventana en una habitación iluminada.
Practicar respiración consciente al despertar favorece un inicio de día más tranquilo y con mejor concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Abre las cortinas

El acto de abrir las cortinas y exponerse a la luz natural es fundamental para la regulación del reloj biológico.

El portal de Healthline indica que la luz solar matutina suprime la melatonina y estimula la producción de serotonina, lo que mejora el ánimo y refuerza la energía mental. Además, la exposición a la luz natural favorece la síntesis de vitamina D, esencial para la salud cerebral y el sistema inmunológico.

Pasar al menos quince minutos al sol cada mañana ayuda a consolidar los ciclos de sueño y vigilia, previniendo síntomas depresivos.

4. Toma agua

Los especialistas también recomiendan beber agua al despertar para contrarrestar la deshidratación leve causada por el ayuno nocturno.

La falta de hidratación afecta el flujo sanguíneo cerebral, puede provocar fatiga y dificulta la concentración. Estudios señalan que un bajo consumo de líquidos se relaciona con un mayor riesgo de ansiedad y depresión

Mantener una hidratación adecuada durante el día estabiliza el ánimo y favorece la función cognitiva.

5. Haz pausas, estírate, sal a caminar y pon límites

Realizar pausas activas, estirarse, caminar y establecer límites claros entre las actividades laborales y personales es básico para prevenir el agotamiento emocional y mantener la estabilidad psicológica.

El IMSS y el NIH coinciden en que el movimiento físico incrementa la liberación de endorfinas y dopamina, reduciendo el estrés y mejorando el autoestima. Caminar al menos cinco mil pasos diarios y estirarse periódicamente ayuda a aliviar la tensión corporal y mental.

Establecer límites saludables, como desconectarse de dispositivos electrónicos fuera del horario laboral, protege contra el síndrome de burnout y facilita una mejor recuperación mental.

Ilustración de un diario de gratitud abierto sobre una mesa de madera con lápices y borradores, mostrando dibujos de sol, café, flor, gato y libros.
Practicar la gratitud cada noche favorece una actitud positiva y mejora la calidad del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Antes de dormir, agradece tres cosas

La práctica de la gratitud antes de dormir está respaldada por diversas investigaciones. Reflexionar sobre tres aspectos positivos del día reduce la rumiación mental y favorece la relajación.

Este hábito estimula regiones cerebrales asociadas al bienestar y se ha vinculado con una mayor resiliencia y mejor calidad de sueño.

Mantener un diario de gratitud o dedicar unos minutos a identificar motivos de agradecimiento cada noche fortalece la percepción positiva y propicia un descanso más profundo.

7. Duerme bien

El último hábito recomendado es priorizar el sueño de calidad. Dormir entre siete y nueve horas permite que el cerebro procese emociones, consolide recuerdos y elimine toxinas acumuladas.

El IMSS y el NIH advierten que la falta de sueño incrementa la irritabilidad y dificulta el afrontamiento del estrés, además de aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos.

Para mejorar el descanso, se aconseja mantener horarios regulares, limitar el uso de pantallas antes de acostarse y crear un ambiente propicio para el sueño.

Estos siete hábitos, constituyen una estrategia sólida y efectiva para fortalecer la salud mental y el bienestar integral a través de pequeñas acciones cotidianas.

Infografía con una mujer relajada junto a una ventana soleada y plantas, rodeada de texto sobre "7 hábitos diarios para fortalecer tu salud mental".
La Facultad de Psicología de la UNAM ha identificado siete hábitos diarios sencillos que contribuyen significativamente a mejorar la salud mental integral y el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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