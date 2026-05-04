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Por qué checar el celular al despertar o antes de dormir afecta tu salud física y mental

Científicos advierten que revisar el celular al comenzar o terminar el día afecta el descanso y la salud mental

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Una persona acostada en la cama en una habitación oscura, mirando atentamente la pantalla iluminada de su teléfono celular.
El hábito de revisar el celular al despertar o antes de dormir impacta el descanso y la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de consultar el celular apenas al despertar o justo antes de dormir se ha consolidado como un hábito cotidiano para millones de personas en los últimos años.

El teléfono inteligente, que alguna vez fue solo un accesorio, ahora acompaña a la mayoría hasta la cama y se calcula que nueve de cada diez adultos mantienen su dispositivo cerca durante toda la noche.

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Recientemente, diversas instituciones científicas y de salud han alertado sobre los riesgos que implica este hábito para la salud física y mental, especialmente en lo relacionado con el descanso y la estabilidad emocional.

Supresión hormonal y alteraciones en el sueño

Estudios realizados por la Universidad de Stanford han demostrado que la luz azul que emiten los teléfonos móviles —con longitudes de onda entre 400 y 500 nanómetros— inhibe la secreción de melatonina, la hormona central que regula el ritmo circadiano.

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Esta interferencia provoca un retraso en el inicio del sueño y reduce tanto la cantidad como la calidad del descanso profundo, esencial para la reparación celular y el sistema inmunológico.

De acuerdo con la evidencia reunida por Healthline y el NIH, la exposición a pantallas en las horas previas al sueño puede suprimir la melatonina hasta el doble en comparación con otras fuentes de luz, desplazando el ciclo natural de descanso hasta por tres horas.

Además, cada hora adicional de uso de dispositivos en la cama disminuye el tiempo total de sueño en aproximadamente 24 minutos y aumenta el riesgo de insomnio en un 59%.

El uso nocturno del celular no solo altera la química cerebral, sino que también afecta la fisiología ocular. El NIH ha documentado casos de fatiga visual, síndrome de ojo seco y episodios de ceguera transitoria, especialmente cuando se utiliza el dispositivo en la oscuridad total.

Estos problemas surgen porque la luz azul provoca una adaptación asimétrica de la retina, comprometiendo la capacidad visual temporalmente.

Primer plano de una persona con ojos cansados, ojeras marcadas y expresión triste, mirando hacia abajo. Una pantalla de ordenador azul se ve borrosa al fondo.
El uso del celular por la noche puede provocar fatiga visual, ojo seco y episodios de visión borrosa, sobre todo en ambientes oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto inmediato al despertar y su impacto en la mente

Especialistas de la UNAM han analizado cómo el uso del celular en los primeros minutos tras despertar impacta la arquitectura cerebral y el equilibrio hormonal.

Normalmente, el cerebro atraviesa una secuencia progresiva de ondas —de delta a theta y luego a alpha— antes de llegar al estado de alerta total (ondas beta). Estas fases intermedias facilitan la creatividad, la memoria y el procesamiento emocional.

Sin embargo, tomar el celular inmediatamente obliga al cerebro a saltar directamente a un estado de alerta y estrés, omitiendo etapas de relajación y consolidación.

Esta interrupción abrupta puede provocar fatiga mental persistente y dificultad para organizar tareas a lo largo del día.

Además, la exposición repentina a notificaciones, correos laborales o redes sociales genera picos de cortisol y adrenalina, afectando el estado de ánimo desde el inicio de la jornada.

Revisar el celular apenas despertar genera una liberación artificial de dopamina, el neurotransmisor de la gratificación. Esto establece una línea base elevada para el resto del día, lo que puede aumentar la compulsión a buscar distracciones y disminuir la capacidad de concentración en actividades de mayor esfuerzo.

El resultado es una mayor tendencia a la procrastinación y una sensación de insatisfacción constante.

Consecuencias crónicas para la salud física y mental

El impacto de este hábito no se limita a la noche o la mañana. El uso reiterado de pantallas en los extremos del día genera una deuda de sueño acumulativa, con importantes repercusiones metabólicas y psicológicas.

Las investigaciones de la Universidad de Stanford documentan que la privación crónica del sueño eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2. Además, la alteración del descanso afecta la consolidación de la memoria y la capacidad de aprendizaje.

En lo psicológico, la UNAM advierte que el uso indiscriminado del celular incrementa la incidencia de trastornos de ansiedad y depresión, y propicia el desarrollo del síndrome de desgaste ocupacional.

Los adolescentes y jóvenes —particularmente vulnerables a estos efectos— presentan un deterioro notable en la recuperación neuropsicológica, sobre todo cuando utilizan redes sociales o consumen videos de corta duración antes de dormir.

Primer plano de una mujer con los ojos cerrados y una sonrisa, bañada por la luz dorada del sol, con su cabello oscuro resaltado por el brillo.
La exposición a la luz solar al despertar y las rutinas sin pantallas antes de dormir ayudan a regular el ritmo circadiano y mejorar el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de organismos internacionales

Los expertos coinciden en que la higiene digital es clave para preservar la salud en la era tecnológica. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar el uso de dispositivos electrónicos entre 30 y 60 minutos antes de dormir para permitir una adecuada secreción de melatonina.
  • Cargar el teléfono fuera de la habitación y sustituir el despertador digital por uno analógico, limitando la exposición a la luz azul y la tentación de revisar notificaciones nocturnas o matutinas.
  • Exponerse a la luz solar natural tras despertar, durante al menos 10 minutos, para anclar el ritmo circadiano y optimizar la respuesta hormonal.
  • Adoptar rutinas no digitales al final del día, como la lectura de libros físicos, ejercicios de respiración y meditación, para facilitar la transición al descanso.

Los organismos de salud enfatizan que modificar estos hábitos es una de las medidas más directas y efectivas para proteger la integridad física y mental, evitando la cascada de complicaciones asociadas a la hiperconectividad.

La evidencia científica muestra que revisar el celular al despertar o antes de dormir altera procesos neurobiológicos esenciales, debilita el sistema inmunitario y favorece trastornos emocionales.

La recomendación es clara: es crucial establecer barreras digitales en los extremos del día para preservar el equilibrio y la salud integral en la vida moderna.

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