México

La UNAM usa tecnología satelital para combatir el sargazo en México

Innovadores sistemas de monitoreo permiten anticipar y gestionar la llegada masiva de algas al litoral

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Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

Especialistas de la UNAM intensifican el monitoreo del sargazo, una macroalga que representa uno de los principales retos ambientales y económicos en las costas mexicanas.

Utilizando tecnología satelital y modelos predictivos, científicos del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) buscan limitar los impactos de este fenómeno, especialmente en estados como Quintana Roo.

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El sargazo es una alga que llega de manera masiva al litoral del Caribe mexicano cada año. Para este 2024 se anticipa la presencia de 40 millones de toneladas métricas de biomasa de sargazo en el Océano Atlántico, cifra significativamente mayor que las aproximadamente 96 mil toneladas recolectadas en Quintana Roo el año pasado.

La detección oportuna, a través de tecnologías avanzadas, permite a las autoridades organizar respuestas y proteger tanto las playas como la economía local, dependiente del turismo.

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Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

El reto permanente del sargazo en el Caribe mexicano

Durante los últimos seis años, instituciones como el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología han coordinado esfuerzos para identificar, monitorear y mitigar la llegada del sargazo.

El fenómeno se agravó a partir de 2022, cuando comenzó el arribo de grandes volúmenes de algas a la región, impulsados por el calentamiento global y los cambios en las corrientes oceánicas.

Esta macroalga supone riesgos para la salud pública, ya que absorbe metales pesados como arsénico, mercurio y cadmio del mar; por ello, no es apta como alimento animal y puede contaminar acuíferos si se deposita en sitios no autorizados.

Infografía de playa con sargazo siendo limpiado por personas. Incluye ilustraciones de satélite y dron para monitoreo, junto a datos sobre el fenómeno.
Científicos de la UNAM emplean tecnología satelital y drones para monitorear y mitigar el sargazo, una macroalga que representa un grave desafío ambiental y económico en el Caribe mexicano, con 40 millones de toneladas métricas anticipadas para 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la recolección mecánica retira parte de la arena, afectando aún más los ecosistemas costeros.

Entre las acciones implementadas, las autoridades han colocado barreras de contención en 90 kilómetros del litoral para frenar la llegada del sargazo, pero este sistema es insuficiente ante la magnitud del problema.

Cuando el sargazo se descompone, parte de la biomasa se hunde y cruza por debajo de las barreras, provocando la llamada “marea marrón”.

Estrategias tecnológicas para el monitoreo y análisis

Un informe oficial señala que las labores de limpieza se llevan a cabo en puntos turísticos como Playa del Carmen
La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

El monitoreo del sargazo se realiza con imágenes satelitales gratuitas del Sentinel-2, actualizadas cada cinco días.

El área de observación abarca la costa de Quintana Roo, así como Belice, Guatemala y zonas cercanas de Honduras, territorios por donde primero transitan las manchas de sargazo antes de llegar a México. Para periodos sin imágenes, se aplican modelos que consideran las corrientes oceánicas, el viento y el oleaje, lo que permite anticipar la llegada y ubicación de las acumulaciones flotantes de sargazo.

El trabajo científico se apoya en equipos de campo. La precisión de los datos obtenidos con satélites se corrobora usando GPS flotantes y espectroradiómetros, que permiten identificar la presencia y características de las algas. Además, el uso de drones facilita la observación directa de la interacción entre el sargazo, los arrecifes y los ecosistemas costeros.

Herramientas, soluciones y perspectivas a futuro

El equipo de la UNAM ha reunido un acervo de cuatro mil 700 imágenes de la región, lo que permite realizar análisis retrospectivos y comprender la evolución del fenómeno en los últimos años.

Se difunde información sobre la correcta disposición del sargazo en tierra, para evitar que la contaminación alcance suelos y mantos acuíferos.

En cuanto a soluciones, los expertos impulsan proyectos para capturar el sargazo en altamar, procesarlo y evitar que permanezca flotando, con el fin de proteger los ecosistemas costeros y los destinos turísticos de la región.

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