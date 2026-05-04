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Colapso de la Línea 12 del Metro CDMX cumple cinco años: qué ha pasado con la investigación

Familiares y vecinos instalaron un memorial en las inmediaciones de la estación Olivos para recordar a las víctimas que fallecieron por el desplome del tren

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Se cumplen 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX entre las estaciones Olivo y Tezonco (CUARTOSCURO.COM)
Se cumplen 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX entre las estaciones Olivo y Tezonco (CUARTOSCURO.COM)

Han transcurrido cinco años desde el accidente en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México donde colapsaron unas columnas entre las estaciones Olivos y Tezonco. La noche del 3 de mayo de 2021 ocurrió una de las tragedias urbanas más graves de la última década.

Aunque autoridades han impulsado investigaciones y procesos legales, la exigencia de justicia y reparación para las víctimas y sus familias persiste. El saldo del accidente fue de 26 personas fallecidas y 103 resultaron heridas.

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A cinco años del accidente, la investigación por el colapso de la Línea 12 en la Ciudad de México sigue abierta. Exfuncionarios y empresas enfrentan procesos legales, pero hasta ahora nadie ha sido sentenciado ni se han establecido sanciones definitivas. La atención a víctimas continúa con indemnizaciones y apoyos, aunque persisten demandas por una reparación integral y plena justicia.

El metro capitalino ha sido escenario de accidentes donde personas han muerto.
A cinco años del accidente, la investigación por el colapso de la Línea 12 en la Ciudad de México sigue abierta ( Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este domingo, las familias de las víctimas realizaron una movilización a la zona del incidente, instalaron una ofrenda y exigieron justicia a todos los damnificados por el siniestro.

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Cuál es el estado de la investigación por el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha concluido que el colapso fue provocado principalmente por errores graves en la construcción del tramo elevado, como la mala colocación o ausencia de pernos, deficiencias en las soldaduras y el uso de materiales inadecuados.

Un peritaje independiente de la empresa DNV coincidió en que la falta de pernos funcionales permitió la deformación de las vigas, lo que causó el desplome. Además, los dictámenes señalan problemas de diseño y falta de sistemas redundantes, lo que incrementó la vulnerabilidad estructural.

Cuartoscuro
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Actualmente, el proceso penal sigue abierto. Hay imputaciones tanto a personas físicas como morales vinculadas a la construcción y supervisión. Los delitos señalados son homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos bajo la modalidad culposa.

Exfuncionarios y empresas: procesos y responsabilidades legales

Un total de 10 exfuncionarios fueron procesados por posibles omisiones en la construcción, supervisión y mantenimiento de la llamada “Línea Dorada”. Entre los implicados figuran Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Estructura; y Juan Antonio Giral, exdirector de Obras Civiles del Metro, además de Héctor Rosas Troncoso, Ricardo Pérez, Juan Carlos Ramos Alvarado y Fernando Amezcua.

Dos de ellos, Fernando Ramiro Lalana y Guillermo Leonardo Alcázar, ya fallecieron, por lo que las causas penales se sobreseyeron en sus casos. Los otros ocho permanecen bajo proceso por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos considerados como delitos culposos.

Un total de 10 exfuncionarios fueron procesados por posibles omisiones en la construcción, supervisión y mantenimiento de la llamada “Línea Dorada” (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Un total de 10 exfuncionarios fueron procesados por posibles omisiones en la construcción, supervisión y mantenimiento de la llamada “Línea Dorada” (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Actualmente, ninguno de los exfuncionarios acusados está en prisión y tampoco hay una fecha definida para la audiencia intermedia. La defensa de los imputados ha promovido varios amparos, lo que ha retrasado el avance del proceso judicial. Además, la extitular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, quien también ocupó la subdirección de mantenimiento del Metro, no fue sujeta a investigación ni llamada a rendir declaración.

Entre las empresas señaladas destaca Carso, responsable de parte de la obra, sobre la cual existen cuestionamientos por las indemnizaciones proporcionadas a las víctimas.

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