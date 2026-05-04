Por qué la ciencia descarta el déjà vu como fenómeno paranormal

Un joven con expresión de perplejidad y superposiciones visuales que sugieren déjà vu o confusión mental, se encuentra en medio de un concurrido mercado latinoamericano casual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación inquietante de “esto ya lo viví” —conocida como déjà vu — es un fenómeno que despierta gran interés en la ciencia y en quienes lo experimentan en la vida cotidiana.

Aunque durante siglos se han planteado diversas teorías sobre su origen, la evidencia más reciente muestra que este episodio está relacionado con la forma en que el cerebro procesa los recuerdos y percibe el presente, sin implicar experiencias paranormales ni hechos sobrenaturales.

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El déjà vu es una sensación de familiaridad que ocurre cuando el cerebro identifica similitudes generales entre una experiencia nueva y recuerdos almacenados previamente.

Esta experiencia no es indicio de enfermedad ni tiene connotaciones sobrenaturales: simplemente refleja un mecanismo natural del funcionamiento de la memoria y la percepción.

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Detalles del suceso

De acuerdo con expertos en neuropsicología, el déjà vu se describe como la vivencia en la que una persona percibe haber experimentado previamente una situación nueva, aunque no exista un recuerdo claro que la respalde.

No corresponde a un mecanismo cerebral específico, sino a una experiencia resultante del funcionamiento normal —pero complejo— de la memoria humana.

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El cerebro no almacena la información como una copia exacta de la realidad, sino que reconstruye los recuerdos a partir de fragmentos o nodos de información. Por este motivo, los recuerdos pueden modificarse con el paso del tiempo y, ocasionalmente, incorporar detalles ajenos a la vivencia original, lo que altera su fidelidad.

Esta flexibilidad de la memoria permite que se generen incluso recuerdos falsos. Es posible integrar información externa sin advertirlo, propiciando el recuerdo de situaciones que en realidad no sucedieron.

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El déjà vu ocurre cuando ciertos elementos de una experiencia actual activan patrones similares de la memoria almacenada.

El especialista en neuropsicofarmacología Hugo Sánchez señala que el cerebro busca similitudes en patrones generales y no en los detalles exactos.

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Un ejemplo sería asociar una montaña verde junto a una casa blanca vista en un viaje real con un nuevo lugar similar, lo que puede desencadenar la impresión de haber estado ahí antes. La coincidencia de elementos es suficiente para provocar la sensación de familiaridad, aunque la escena nunca se haya vivido de manera idéntica.

Este fenómeno no está relacionado con vidas pasadas ni con eventos paranormales, sino con la comparación —parcial e imperfecta— entre datos guardados y la percepción actual.

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Las regiones cerebrales involucradas incluyen el hipocampo (clave para la consolidación de recuerdos), las áreas de asociación y regiones frontales, responsables del análisis de la información. Estas estructuras colaboran para comparar experiencias pasadas y presentes.

Qué dice la ciencia sobre los deja vu

Entre los aspectos clave señalados por la investigación se encuentran:

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El déjà vu es una experiencia común y no una patología.

es una experiencia común y no una patología. Surge al comparar patrones generales en la memoria, no recuerdos idénticos.

No implica premoniciones, vidas pasadas ni fenómenos paranormales.

Las regiones cerebrales implicadas son el hipocampo , áreas de asociación y regiones frontales.

, áreas de asociación y regiones frontales. Se diferencia de los flashbacks por la carga emocional y la causa que los origina.

En última instancia, la existencia del déjà vu confirma que nuestra mente es un sistema adaptable y en constante cambio, más que un archivo infalible de lo vivido.

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