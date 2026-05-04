México

Por qué la ciencia descarta el déjà vu como fenómeno paranormal

La experiencia de familiaridad repentina ayuda a entender las claves de la memoria

Guardar
Primer plano de un joven confundido en un mercado latinoamericano bullicioso. Superposiciones transparentes de personas y productos crean un efecto visual.
Un joven con expresión de perplejidad y superposiciones visuales que sugieren déjà vu o confusión mental, se encuentra en medio de un concurrido mercado latinoamericano casual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación inquietante de “esto ya lo viví” —conocida como déjà vu — es un fenómeno que despierta gran interés en la ciencia y en quienes lo experimentan en la vida cotidiana.

Aunque durante siglos se han planteado diversas teorías sobre su origen, la evidencia más reciente muestra que este episodio está relacionado con la forma en que el cerebro procesa los recuerdos y percibe el presente, sin implicar experiencias paranormales ni hechos sobrenaturales.

PUBLICIDAD

El déjà vu es una sensación de familiaridad que ocurre cuando el cerebro identifica similitudes generales entre una experiencia nueva y recuerdos almacenados previamente.

Esta experiencia no es indicio de enfermedad ni tiene connotaciones sobrenaturales: simplemente refleja un mecanismo natural del funcionamiento de la memoria y la percepción.

PUBLICIDAD

Detalles del suceso

De acuerdo con expertos en neuropsicología, el déjà vu se describe como la vivencia en la que una persona percibe haber experimentado previamente una situación nueva, aunque no exista un recuerdo claro que la respalde.

No corresponde a un mecanismo cerebral específico, sino a una experiencia resultante del funcionamiento normal —pero complejo— de la memoria humana.

El cerebro no almacena la información como una copia exacta de la realidad, sino que reconstruye los recuerdos a partir de fragmentos o nodos de información. Por este motivo, los recuerdos pueden modificarse con el paso del tiempo y, ocasionalmente, incorporar detalles ajenos a la vivencia original, lo que altera su fidelidad.

Esta flexibilidad de la memoria permite que se generen incluso recuerdos falsos. Es posible integrar información externa sin advertirlo, propiciando el recuerdo de situaciones que en realidad no sucedieron.

El déjà vu ocurre cuando ciertos elementos de una experiencia actual activan patrones similares de la memoria almacenada.

El especialista en neuropsicofarmacología Hugo Sánchez señala que el cerebro busca similitudes en patrones generales y no en los detalles exactos.

Un ejemplo sería asociar una montaña verde junto a una casa blanca vista en un viaje real con un nuevo lugar similar, lo que puede desencadenar la impresión de haber estado ahí antes. La coincidencia de elementos es suficiente para provocar la sensación de familiaridad, aunque la escena nunca se haya vivido de manera idéntica.

Este fenómeno no está relacionado con vidas pasadas ni con eventos paranormales, sino con la comparación —parcial e imperfecta— entre datos guardados y la percepción actual.

Las regiones cerebrales involucradas incluyen el hipocampo (clave para la consolidación de recuerdos), las áreas de asociación y regiones frontales, responsables del análisis de la información. Estas estructuras colaboran para comparar experiencias pasadas y presentes.

Qué dice la ciencia sobre los deja vu

Entre los aspectos clave señalados por la investigación se encuentran:

  • El déjà vu es una experiencia común y no una patología.
  • Surge al comparar patrones generales en la memoria, no recuerdos idénticos.
  • No implica premoniciones, vidas pasadas ni fenómenos paranormales.
  • Las regiones cerebrales implicadas son el hipocampo, áreas de asociación y regiones frontales.
  • Se diferencia de los flashbacks por la carga emocional y la causa que los origina.

En última instancia, la existencia del déjà vu confirma que nuestra mente es un sistema adaptable y en constante cambio, más que un archivo infalible de lo vivido.

Temas Relacionados

Déjà VuNeurocienciamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 3 de mayo de 2026

Como todos los miércoles, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Resultados Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 3 de mayo de 2026

La dirigencia del PT felicita a Ariadna Montiel por su nombramiento como presidenta de Morena

La organización política emitió un mensaje destacando los recientes nombramientos en el partido aliado

La dirigencia del PT felicita a Ariadna Montiel por su nombramiento como presidenta de Morena

La UNAM usa tecnología satelital para combatir el sargazo en México

Innovadores sistemas de monitoreo permiten anticipar y gestionar la llegada masiva de algas al litoral

La UNAM usa tecnología satelital para combatir el sargazo en México

A un año del primer operativo: suman casi 2 mil inmuebles asegurados durante la Operación Restitución en Edomex

También han sido detenidas más de 400 personas, entre ellas funcionarios

A un año del primer operativo: suman casi 2 mil inmuebles asegurados durante la Operación Restitución en Edomex

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Frente a las declaraciones del fallecido galán, la vedette insiste que su vínculo existió y narra experiencias vividas dentro y fuera de los sets

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Sentencian a tres hombres que transportaban más de dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Karime Pindter audicionó para ‘La Oficina’ y no fue elegida por esta razón: “Si me invitan voy a la temporada dos”

Maribel Guardia decora su casa en honor a Julián Figueroa, en el que hubiera sido su cumpleaños 30: “Celebraré tu vida”

BTS en México: así va el montaje del escenario para los tres conciertos

La teoría que conecta a Harry Potter y El Chavo del 8 que se viralizó en redes

DEPORTES

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Falta de figuras, ausencia de competencia y presión de anfitrión: el desafío de Estados Unidos en el Mundial 2026

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez tras ser noqueado por David Benavidez

América rescata empate con Pumas: los mejores memes de la liguilla del Clausura 2026

América y Pumas empataron 3 - 3 en la ida de Cuartos de Final: así fueron los goles

David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez