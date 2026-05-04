La dirigencia del PT felicita a Ariadna Montiel por su nombramiento como presidenta de Morena

El Partido del Trabajo felicita a la nueva dirigencia nacional de Morena tras la designación de Ariadna Montiel Reyes como presidenta. (Gobierno de México)

El Partido del Trabajo (PT) felicita a la nueva dirigencia nacional de Morena, designada este 3 de mayo, y reafirma su respaldo a la coalición que impulsa la Cuarta Transformación.

Dicho mensaje difundido por Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, destaca el nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como presidenta de Morena y la trayectoria de la funcionaria en el servicio público, así como la designación de Citlali Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y de Oscar Cueto García en la secretaría de finanzas.

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Anaya Gutiérrez, mediante un comunicado oficial, subraya que el PT mantiene su compromiso de “seguir trabajando juntos por la profundización y consolidación de la Cuarta Transformación”, en referencia al programa de reformas encabezado por Morena.

Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, reafirmó el respaldo de su partido a la coalición que impulsa la Cuarta Transformación. (Captura de Pantalla)

En el texto enfatiza la importancia de la unidad y la colaboración entre fuerzas afines para consolidar un proyecto de nación donde la justicia social sea el eje principal.

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El dirigente del PT señala que la renovación de cargos directivos en Morena responde a procesos democráticos internos y reitera que “la unión fortalece nuestros ideales y nos impulsa a construir un mejor país”. Finalmente, expresa confianza en que el liderazgo conjunto, PT-Morena, permitirá avanzar en los objetivos de transformación nacional.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, expresó sus felicitaciones a Ariadna Montiel por ser elegida como líder de Morena

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicita públicamente a Ariadna Montiel y destaca la cooperación histórica entre México y Cuba. (Facebook/ Ariadna Montiel Reyes)

Ariadna Montiel, nueva presidenta nacional de Morena, recibe este 3 de mayo la felicitación pública de Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, quien expresa su interés en profundizar la cooperación entre ambos países y partidos políticos.

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El mensaje de Díaz-Canel, difundido en plataformas digitales, destaca la disposición de continuar “afianzando las relaciones de amistad y cooperación en beneficio de ambos pueblos”, en referencia a México y Cuba. Enfatiza que el discurso de Montiel refleja la historia compartida entre los dos países, y agradece las expresiones de solidaridad hacia la isla.

Congreso Extraordinario de Morena nombra a Ariadna Montiel como presidenta del partido

El perfil de Ariadna Montiel, egresada de la UNAM y ex secretaria de Bienestar, refuerza el enfoque social del partido. (Archivo Infobae)

Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario efectuado en la Ciudad de México, Ariadna Montiel es electa por unanimidad para sustituir a Luisa María Alcalde, quien deja la dirigencia de Morena para integrarse al gobierno federal.

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El relevo se produce en un contexto de definiciones rumbo a las elecciones de 2027. La sesión congrega a figuras clave del partido y de la alianza de la Cuarta Transformación, entre las que destaca la presidenta Claudia Sheinbaum, así como legisladores y varios gobernadores que respaldan la designación de Montiel.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, llama durante el Congreso a “mantener la unidad interna y evitar divisiones” en Morena, haciendo referencia al entorno político y a las presiones externas que enfrenta el partido.

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Montiel es egresada de la UNAM, arquitecta y operadora política cercana a las bases del movimiento. Se ha desempeñado como secretaria de Bienestar entre 2022 y 2026 y antes como subsecretaria en la misma dependencia de 2018 a 2022. También ha ocupado cargos legislativos tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, y dirigió la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la capital.