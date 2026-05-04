Detienen y procesan a “El Monstruo” y “El Gato”, miembros de Los Diablitos ligados a ataque armado en CDMX

Reymundo "N" (izquierda) y Félix "N" (derecha) (FGJ-CDMX)

Las autoridades de la Ciudad de México realizaron la detención y vinculación a proceso en contra de de dos hombres identificados como Reymundo “N”, alias El Monstruo, y Félix “N”, alias El Gato, señalados como presuntos integrantes de la célula criminal “Los Diablitos”.

Investigaciones de las autoridades los ligan con un ataque armado ocurrido en septiembre de 2025 en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó el 3 de mayo que ambos sujetos enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Según la carpeta de investigación, dos hombres fueron agredidos a tiros en la vía pública; uno de ellos perdió la vida en el hospital.

El video muestra la detención de Reymundo N por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Se observa a tres hombres, uno de ellos siendo escoltado por otros dos. Un vehículo con el distintivo FGJCDMX es visible. El material incluye los logos de la FGJCDMX y PDI. El video cierra con el logotipo institucional. Este es un video de difusión oficial de un evento policial.

Ubicados tras el análisis de cámaras

Los trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) permitieron identificar a los implicados mediante el análisis de cámaras del C5 y particulares, además de rastrear la ruta de escape utilizada tras el crimen.

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Fueron recabadas las pruebas y testimonios directos que posibilitaron solicitar y ejecutar las órdenes de aprehensión en Miguel Hidalgo el 24 de abril. Los detenidos fueron presentados ante una audiencia judicial al día siguiente, donde la autoridad determinó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva.

“Indagatorias posteriores permitieron establecer que los imputados presuntamente forman parte del grupo delictivo conocido como “Los Diablitos” —el cual opera principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez—“, se puede leer en el informe de la Fiscalía capitalina.

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De igual manera, las autoridades documentaron que ambos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, extorsión, robo y abuso de menores.

(FGJ-CDMX)

De acuerdo con la autoridad, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, los acusados permanecerán recluidos en el Reclusorio Oriente.

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Arrestan a hombre por disparos durante sonidero en Venustiano Carranza

Además, el 3 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informaron sobre la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en la lesión de 11 personas por disparos durante una fiesta sonidera en la colonia Peñón de los Baños de la alcaldía Venustiano Carranza.

El sujeto detenido (SSC)

Elementos de seguridad escucharon detonaciones en las inmediaciones de las calles Soles y Norte 186, en la colonia referida. Cuando los agentes acudieron al sitio encontraron a varias personas heridas, las cuales fueron llevadas a una atención médica especializada.

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Al parecer, los disparos en el lugar fueron resultado de una discusión entre dos sujetos, uno de los cuales accionó su arma en contra de diversas personas en el sonidero tras pelearse a golpes con el individuo con el que discutía.

“Los policías le dieron alcance al posible responsable de 33 años, quien portaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles; por lo anterior fue detenido", es parte del reporte policial.

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