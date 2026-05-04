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Aunque Andrés García en vida negó romance con Lyn May, la vedette sostiene que fue real: “Fue una locura”

Frente a las declaraciones del fallecido galán, la vedette insiste que su vínculo existió y narra experiencias vividas dentro y fuera de los sets

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Lyn May y Andrés García
Lyn May revela que su romance con Andrés García fue real y está entre sus experiencias más intensas

Lyn May revela detalles desconocidos de su relación con Andrés García al asegurar que su romance, negado en vida por el actor, existió realmente y fue una de sus experiencias más intensas.

A casi tres años de la muerte del galán, las declaraciones de la vedette sobre sus encuentros privados con García reavivan la conversación sobre el historial amoroso del actor, cuya vida sentimental sigue generando controversia.

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A lo largo de sus casi ocho décadas, Andrés García fue vinculado con diversas figuras del entretenimiento. Aunque el mismo García declaró públicamente que nunca tuvo un romance con May y que en realidad salió con la hermana de ella, la actriz insiste en que sí mantuvieron una relación, incluso dentro y fuera de los sets cinematográficos donde compartieron créditos en la década de los setenta y ochenta.

El propio García dijo sobre el tema: “Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana. Una hermana joven, muy bonita. Era una vedette impresionantemente bella. Entonces, no quería perderla. Me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor”, afirmó refiriéndose a Melina May, otra vedette de la época, pero que no tenía ningún lazo familiar con Lyn.

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Andrés García
Las declaraciones de Lyn May reavivan el debate sobre la vida amorosa de Andrés García tras casi tres años de su muerte (Foto: Instagram)

Lyn May describe cómo era Andrés García como pareja

En una reciente participación en el pódcast dirigido por Apio Quijano, May reiteró ante el público que su romance con García fue real y que la química entre ambos era indiscutible. “Claro que tuve mis encuentros con él. Buenísimo. Una locura… Sí, fue una locura, la verdad”, aseguró la actriz.

La vedette también hizo referencia al físico del actor y, entre risas, sugirió que “Andrés tenía un cuerpower”, comentario que provocó risas entre los presentes. De acuerdo con May, la intensidad de sus escenas juntos no se limitaba a la ficción. “Cuando vas a hacer una escena de... pues lo tienes que hacer, no puedes estar a medias, porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es’. Se siente todo”, declaró.

A pesar de las negativas públicas de García, May sostiene su versión y asegura que algunos miembros de la familia del actor no veían con buenos ojos su relación. Inclusive, en años previos señaló que los hijos de García habrían hecho bullying a las hijas de ella y que el actor mintió sobre cuestiones personales.

Andrés García Melina May
Lyn May reveló que Andrés García y la también vedette Melina May vivieron un amorío, del que habría surgido el nacimiento de Eric García (Foto: Archivo)

El historial amoroso de Andrés García incluye figuras centrales del medio

La vida sentimental de Andrés García está marcada por relaciones con celebridades que ocuparon lugares recurrentes en la conversación pública de las décadas recientes. Aunque el propio actor reconocía que “era infiel” y justificaba sus relaciones por “la insistencia de las mujeres”, fueron pocas quienes, según sus palabras, lograron entrar en su círculo más cercano.

Las parejas reconocidas de García incluyen a Irma Serrano, Carmen Campuzano, Anel Noreña, Sandra Vale —su primera esposa y madre de sus dos primeros hijos—, Fernanda Ampudia —segunda esposa y madre de su tercera hija—, Sonia Infante y Margarita Portillo, quien fue su última esposa y lo acompañó hasta su fallecimiento.

El recuerdo y las versiones contrapuestas sobre la vida personal de García evidencian que su legado fuera de las pantallas sigue provocando declaraciones y polémicas entre quienes compartieron parte de su historia.

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