Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Depresión infantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión infantil es una afección que suele pasar desapercibida, en parte por la creencia errónea de que los menores no comprenden del todo sus emociones. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que este trastorno está presente en la niñez y que, además, muchos de los afectados no reciben la atención necesaria, lo que agrava el problema.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, uno de cada veinte infantes experimenta este padecimiento antes de alcanzar los 19 años, y menos de la mitad de ellos accede a tratamiento. Esta realidad evidencia la importancia de reconocer y abordarlo desde las etapas tempranas de la vida.

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Causas de la depresión infantil

Según la doctora Karla Suárez Rodríguez de la UNAM, existen dos factores principales que pueden propiciar la aparición de depresión en niñas y niños:

Herencia genética: No significa que el infante desarrolle inevitablemente esta enfermedad, pero sí incrementa el riesgo en comparación con otros menores.

Circunstancias del entorno: Situaciones como violencia familiar, comentarios hirientes, separaciones parentales, la pérdida de un ser querido o la muerte de una mascota son detonantes comunes.

Estas causas pueden actuar de manera conjunta o independiente, influyendo en el bienestar emocional de los pequeños y aumentando la probabilidad de que desarrollen este trastorno.

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Síntomas de la depresión infantil

Durante la infancia esta enfermedad puede confundirse con otros problemas, como ansiedad, trastornos de conducta o déficit de atención, ya que comparten varios signos. La especialista advirtió que estos diagnósticos pueden enmascarar un cuadro depresivo.

Los síntomas más habituales incluyen:

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Pérdida de interés o placer en actividades (anhedonia)

Tristeza persistente

Sentimientos de culpa y baja autoestima

Alteraciones en el sueño y el apetito

Cansancio excesivo y dificultad para concentrarse

Adicionalmente, en menores se deben vigilar señales como:

Aislamiento social

Irritabilidad o episodios frecuentes de enojo

Descenso en el rendimiento escolar

Llanto sin motivo aparente

La mejor forma de apoyo parental es estar atentos a cualquier cambio y fomentar el diálogo, ofreciendo tiempo de calidad y respaldo emocional.

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Uno de cada veinte niños sufre depresión antes de los 19 años, y la mayoría no recibe tratamiento, lo que subraya la urgencia de su detección temprana y abordaje adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no atender la depresión infantil

Ignorar la depresión puede acarrear consecuencias negativas a largo plazo. Suárez Rodríguez destacó que esperar a que el problema “desaparezca con la edad” es una creencia infundada que puede agravar la situación.

Entre las posibles repercusiones se encuentran:

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Abandono de los estudios

Consumo de sustancias nocivas como vía de escape emocional

Dificultades en el ámbito laboral y en las relaciones personales

Conductas delictivas

El diagnóstico debe ser realizado por un especialista en salud mental, quien podrá determinar las causas y proponer el tratamiento adecuado.

En cuanto a los mitos, la especialista enfatizó que la depresión infantil no es sinónimo de debilidad, ni es exclusiva de los adultos, ni se limita a un “mal humor pasajero”. El tratamiento puede ser psicológico o farmacológico, y los medicamentos, bajo supervisión profesional, no generan dependencia ni efectos perjudiciales.

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