México

Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Durante la infancia esta enfermedad puede confundirse con otros problemas, como ansiedad, trastornos de conducta o déficit de atención

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Depresión infantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión infantil es una afección que suele pasar desapercibida, en parte por la creencia errónea de que los menores no comprenden del todo sus emociones. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que este trastorno está presente en la niñez y que, además, muchos de los afectados no reciben la atención necesaria, lo que agrava el problema.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, uno de cada veinte infantes experimenta este padecimiento antes de alcanzar los 19 años, y menos de la mitad de ellos accede a tratamiento. Esta realidad evidencia la importancia de reconocer y abordarlo desde las etapas tempranas de la vida.

PUBLICIDAD

Causas de la depresión infantil

Según la doctora Karla Suárez Rodríguez de la UNAM, existen dos factores principales que pueden propiciar la aparición de depresión en niñas y niños:

  • Herencia genética: No significa que el infante desarrolle inevitablemente esta enfermedad, pero sí incrementa el riesgo en comparación con otros menores.
  • Circunstancias del entorno: Situaciones como violencia familiar, comentarios hirientes, separaciones parentales, la pérdida de un ser querido o la muerte de una mascota son detonantes comunes.

Estas causas pueden actuar de manera conjunta o independiente, influyendo en el bienestar emocional de los pequeños y aumentando la probabilidad de que desarrollen este trastorno.

PUBLICIDAD

Síntomas de la depresión infantil

Durante la infancia esta enfermedad puede confundirse con otros problemas, como ansiedad, trastornos de conducta o déficit de atención, ya que comparten varios signos. La especialista advirtió que estos diagnósticos pueden enmascarar un cuadro depresivo.

Los síntomas más habituales incluyen:

  • Pérdida de interés o placer en actividades (anhedonia)
  • Tristeza persistente
  • Sentimientos de culpa y baja autoestima
  • Alteraciones en el sueño y el apetito
  • Cansancio excesivo y dificultad para concentrarse

Adicionalmente, en menores se deben vigilar señales como:

  • Aislamiento social
  • Irritabilidad o episodios frecuentes de enojo
  • Descenso en el rendimiento escolar
  • Llanto sin motivo aparente

La mejor forma de apoyo parental es estar atentos a cualquier cambio y fomentar el diálogo, ofreciendo tiempo de calidad y respaldo emocional.

Depresión infantil: Reconocer y enfrentar el trastorno en menores
Uno de cada veinte niños sufre depresión antes de los 19 años, y la mayoría no recibe tratamiento, lo que subraya la urgencia de su detección temprana y abordaje adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no atender la depresión infantil

Ignorar la depresión puede acarrear consecuencias negativas a largo plazo. Suárez Rodríguez destacó que esperar a que el problema “desaparezca con la edad” es una creencia infundada que puede agravar la situación.

Entre las posibles repercusiones se encuentran:

  • Abandono de los estudios
  • Consumo de sustancias nocivas como vía de escape emocional
  • Dificultades en el ámbito laboral y en las relaciones personales
  • Conductas delictivas

El diagnóstico debe ser realizado por un especialista en salud mental, quien podrá determinar las causas y proponer el tratamiento adecuado.

En cuanto a los mitos, la especialista enfatizó que la depresión infantil no es sinónimo de debilidad, ni es exclusiva de los adultos, ni se limita a un “mal humor pasajero”. El tratamiento puede ser psicológico o farmacológico, y los medicamentos, bajo supervisión profesional, no generan dependencia ni efectos perjudiciales.

Temas Relacionados

depresión infantilsalud mentaltrastornos mentalesUNAMbienestar emocionalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Profeco alerta sobre los alimentos más peligrosos para las mascotas que pueden dañar sus órganos

Profeco identifica alimentos comunes que pueden afectar gravemente a los animales y ofrece recomendaciones para garantizar su bienestar

Profeco alerta sobre los alimentos más peligrosos para las mascotas que pueden dañar sus órganos

Niños con gafete y papás con bloqueador: el “kit de supervivencia” para el concierto de 31 minutos

Las autoridades sugieren llegar en Metro, ya que habrá cierres viales y posibles interrupciones temporales en las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende por seguridad

Niños con gafete y papás con bloqueador: el “kit de supervivencia” para el concierto de 31 minutos

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de abril

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 30 de abril

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El individuo fue detenido el pasado miércoles en en el fraccionamiento Natura sección Bosques, en Tijuana

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Varios pilotos iniciaron en el karting y pasaron por distintas categorías formativas antes de llegar a la élite

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América