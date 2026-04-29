El descenso de Kukulkán; el impactante fenómeno que sorprende a investigadores y visitantes en Chichén Itzá: cómo y cuando ver

Recientes investigaciones demuestran que este fenómeno no se limita a los días equinocciales, sino que responde a un patrón de iluminación solar mucho más amplio y complejo. (INAH)

La pirámide de El Castillo de Chichén Itzá es escenario de uno de los eventos astronómicos más estudiados de Mesoamérica: el llamado descenso de Kukulkán, una manifestación de luz y sombra que ha captado la atención de especialistas y visitantes.

Recientes investigaciones demuestran que este fenómeno no se limita a los días equinocciales, sino que responde a un patrón de iluminación solar mucho más amplio y complejo.

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Durante varios meses al año, la luz del Sol proyecta sobre la balaustrada noroeste de la pirámide una serie de triángulos luminosos.

Este efecto crea la apariencia de una serpiente de luz que desciende y culmina en la cabeza pétrea al pie del edificio.

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El fenómeno comienza el 12 de febrero con la primera huella luminosa y evoluciona: a partir del 4 de marzo se forman cinco triángulos, llegando a siete entre el 15 y el 25 de marzo, periodo que abarca el equinoccio de primavera.

El número de triángulos aumenta hasta llegar a nueve el 9 de abril, y toda la balaustrada queda iluminada el 24 de mayo, día del primer paso cenital del Sol en Chichén Itzá.

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Investigación y aportes

Los investigadores destacan que la secuencia de triángulos de luz, lejos de ser exclusiva del equinoccio, sigue un ciclo anual que permite identificar fechas clave en el calendario maya.(INAH)

Un artículo reciente en la revista Arqueología Mexicana (número 197, marzo-abril de 2026), firmado por Orlando Casares Contreras (Centro INAH Yucatán), Arturo Montero García (Universidad del Tepeyac), Jesús Galindo Trejo (Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM) y David Wood Cano (Seminario de Arqueoastronomía ENAH-UNAM), presenta los resultados de una observación sistemática del fenómeno.

Los investigadores destacan que la secuencia de triángulos de luz, lejos de ser exclusiva del equinoccio, sigue un ciclo anual que permite identificar fechas vitales en el calendario maya.

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Según los especialistas, la observación de siete triángulos en la rampa noroeste pudo haber servido como referencia para localizar el equinoccio, pero el fenómeno persiste más allá de esas fechas.

El octavo triángulo aparece el 26 de marzo y el noveno el 9 de abril. El patrón de luz continúa su evolución hasta el solsticio de verano y el segundo cenit, el 19 de julio. Después, la cantidad de triángulos disminuye y el ciclo se reinicia tras el solsticio de invierno.

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Vínculos calendáricos, astronómicos y agrícolas

Miles de visitantes se congregan frente al Templo de Kukulcán en Chichén Itzá para presenciar el fenómeno arqueoastronómico del Equinoccio de Primavera (INAH)

El seguimiento anual del patrón de iluminación por los sacerdotes-observadores mayas habría sido fundamental no solo para identificar el equinoccio, sino también para marcar otras fechas calendáricas de relevancia astronómica y agrícola.

Los investigadores indican que este conocimiento fue utilizado por más de tres milenios para orientar construcciones y regular actividades agrícolas en Mesoamérica.

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La medición precisa del tiempo fue un aspecto central en la cultura maya. A través de sus observaciones astronómicas y su sistema de cuentas calendáricas, lograron una exactitud notable en el registro de los ciclos solares, aunque algunos estudiosos ponen en duda si el equinoccio era realmente identificado por los observadores mesoamericanos.

Características arquitectónicas de El Castillo

La medición precisa del tiempo fue un aspecto central en la cultura maya. A través de sus observaciones astronómicas y su sistema de cuentas calendáricas, lograron una exactitud notable en el registro de los ciclos solares (Imagen: NASA)

La estructura de El Castillo es clave para comprender el fenómeno. La pirámide tiene 30 metros de altura, nueve cuerpos escalonados y un adoratorio en la cúspide. Cada lado mide 55,5 metros y cuenta con cuatro escalinatas rematadas por rampas o balaustradas.

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El diseño arquitectónico permite que la luz del Sol, al descender, proyecte triángulos de luz sobre la rampa noroeste, generando la imagen de la serpiente que desciende durante periodos específicos del año.

El fenómeno culmina con la última iluminación plena de la balaustrada el 19 de julio y desaparece paulatinamente hasta el 29 de octubre, cuando la rampa queda en sombra hasta el siguiente ciclo, que inicia cada 12 de febrero.

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