Resultados Sorteo Especial 311 Lotería Nacional martes 28 de abril: premio mayor, números ganadores y reintegros

Consulta cuáles fueron los números ganadores de los premios más importantes del Sorteo Especial 311 del martes 28 de abril de 2026. (Lotería Nacional)

El Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional, entregó un premio mayor de 27 millones de pesos repartidos en dos series, lo que incrementó las oportunidades para los participantes la noche de este martes 28 de abril de 2026.

El evento fue transmitido en vivo a las 20:00 horas (hora local del centro de México) desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

En esta ocasión, el diseño del billete de lotería de este sorteo rinde homenaje al “30 Aniversario de Alas y Raíces a los niños”, el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

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Números ganadores del Sorteo Especial 311 del martes 28 de abril de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 27 millones de pesos : 19062

Premio de 3 millones de pesos: 41591

Premio de 400 mil pesos: 03995

Premio de 400 mil pesos: 48727

Premio de 400 mil pesos: 06557

Premio de 400 mil pesos: 07746

Premio de 200 mil pesos: 24144

Premio de 200 mil pesos: 16565

Premio de 200 mil pesos: 46476

Premio de 200 mil pesos: 26078

Premio de 127 mil pesos: 15511

Premio de 127 mil pesos: 40721

Premio de 127 mil pesos: 48587

Premio de 127 mil pesos: 50826

Premio de 127 mil pesos: 57599

Premio de 127 mil pesos: 14998

Premio de 127 mil pesos: 07852

Premio de 127 mil pesos: 49375

Premio de 127 mil pesos: 42931

Premio de 127 mil pesos: 19741

Reintegros números: 1 y 2.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

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Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

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¿Cómo cobrar un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

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Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

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Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.