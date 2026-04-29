Cámara de Diputados recibe 25 iniciativas de reforma a leyes y Constitución, en pro de las mujeres, los animales y los derechos digitales

La Cámara de Diputados recibió 25 iniciativas de reforma y adición a la Constitución Política, diversas leyes y códigos federales, impulsadas por legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI, MC y una integrante independiente.
Estas propuestas abordan temas como financiamiento electoral, derechos de la niñez, protección ambiental, movilidad y equidad de género, con el propósito de actualizar el marco legal mexicano en áreas de interés social y político.
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Destaca que las iniciativas buscan reformar el marco jurídico para impedir el financiamiento ilícito en partidos políticos, promover la participación de jóvenes en cargos públicos y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en entornos digitales.
El Pleno decidió turnar cada propuesta a las comisiones correspondientes para su análisis, donde serán estudiadas antes de tomar una decisión respecto a su avance como leyes.
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¿Cuáles son las propuestas?
De acuerdo con el registro oficial de la sesión, entre las iniciativas más relevantes destacan aquellas que buscan responder a demandas sociales urgentes y fortalecer mecanismos de transparencia.
Entre estos planteamientos, el diputado Federico Döring Casar (PAN) impulsa reformas a los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución para impedir que los partidos políticos reciban recursos de procedencia ilícita, estableciendo la cancelación de registro como sanción.
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La protección a la niñez marca otra prioridad. Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la convivencia o cohabitación forzada, aun cuando se invoquen usos, costumbres, acuerdos familiares o comunitarios. Asimismo, por parte del PAN, Roberto Sosa Pichardo propuso reformas al Código Penal Federal en materia de obligaciones alimentarias para que, quien abandone a sus hijos o cónyuge obtenga sanciones como prisión o multas.
Otras propuestas que destacan son:
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- Capacitar con perspectiva de género en procuración de justicia, con la intención de sensibilizar en materia de género a servidores públicos y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
- Definir delito de suplantación de identidad digital, para perseguir a quien se haga pasar por terceros en sistemas informáticos sin su consentimiento y con el fin de causar daño.
- Crear registro de personas sancionadas por maltrato animal, reconociendo que estos seres vivos están dotados de sensibilidad y no son objetos. Así se plantea imponer multas y penas de prisión a quien cometa actos de maldad contra los animales.
- Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, a fin de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, asignar responsabilidades claras a los prestadores de servicios digitales y a las autoridades, así como garantizar la enseñanza del civismo digital como política de Estado.
Propuestas pasarán a comisiones para análisis
Tras la remisión de las iniciativas a las comisiones respectivas —incluidas Puntos Constitucionales, Justicia, Hacienda, Medio Ambiente, Bienestar, Igualdad de Género y Reforma Política-Electoral— el proceso parlamentario continúa con su análisis y dictamen.
Las siguientes etapas, que contemplan la elaboración y votación de dictámenes en el Pleno, definirán cuáles propuestas avanzan en la agenda legislativa.
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La colaboración entre poderes y niveles de gobierno será clave para que estas reformas puedan traducirse en cambios concretos para la sociedad mexicana.
El enfoque en derechos humanos, transparencia, participación juvenil y modernización tecnológica refleja la actual orientación del Congreso ante una sociedad más exigente y participativa.
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