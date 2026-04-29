México

Cámara de Diputados recibe 25 iniciativas de reforma a leyes y Constitución, en pro de las mujeres, los animales y los derechos digitales

Fortalecer derechos fundamentales es uno de los objetivos que impulsan las propuestas presentadas este periodo

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CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Cámara de Diputados recibió 25 iniciativas de reforma y adición a la Constitución Política, diversas leyes y códigos federales, impulsadas por legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI, MC y una integrante independiente.

Estas propuestas abordan temas como financiamiento electoral, derechos de la niñez, protección ambiental, movilidad y equidad de género, con el propósito de actualizar el marco legal mexicano en áreas de interés social y político.

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Destaca que las iniciativas buscan reformar el marco jurídico para impedir el financiamiento ilícito en partidos políticos, promover la participación de jóvenes en cargos públicos y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en entornos digitales.

El Pleno decidió turnar cada propuesta a las comisiones correspondientes para su análisis, donde serán estudiadas antes de tomar una decisión respecto a su avance como leyes.

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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de diciembre de 2024 · 19 millones de personas en el país se sumaron a peticiones sobre la escasez del agua, elecciones y en contra de la violencia animal. Más de 6 millones de firmas reflejaron las principales preocupaciones de la sociedad, desde la reforma laboral hasta la protección animal y el medio ambiente. FUENTE Change.org
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de diciembre de 2024 · 19 millones de personas en el país se sumaron a peticiones sobre la escasez del agua, elecciones y en contra de la violencia animal. Más de 6 millones de firmas reflejaron las principales preocupaciones de la sociedad, desde la reforma laboral hasta la protección animal y el medio ambiente. FUENTE Change.org

¿Cuáles son las propuestas?

De acuerdo con el registro oficial de la sesión, entre las iniciativas más relevantes destacan aquellas que buscan responder a demandas sociales urgentes y fortalecer mecanismos de transparencia.

Entre estos planteamientos, el diputado Federico Döring Casar (PAN) impulsa reformas a los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución para impedir que los partidos políticos reciban recursos de procedencia ilícita, estableciendo la cancelación de registro como sanción.

La protección a la niñez marca otra prioridad. Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la convivencia o cohabitación forzada, aun cuando se invoquen usos, costumbres, acuerdos familiares o comunitarios. Asimismo, por parte del PAN, Roberto Sosa Pichardo propuso reformas al Código Penal Federal en materia de obligaciones alimentarias para que, quien abandone a sus hijos o cónyuge obtenga sanciones como prisión o multas.

Otras propuestas que destacan son:

  • Capacitar con perspectiva de género en procuración de justicia, con la intención de sensibilizar en materia de género a servidores públicos y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
  • Definir delito de suplantación de identidad digital, para perseguir a quien se haga pasar por terceros en sistemas informáticos sin su consentimiento y con el fin de causar daño.
  • Crear registro de personas sancionadas por maltrato animal, reconociendo que estos seres vivos están dotados de sensibilidad y no son objetos. Así se plantea imponer multas y penas de prisión a quien cometa actos de maldad contra los animales.
  • Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, a fin de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, asignar responsabilidades claras a los prestadores de servicios digitales y a las autoridades, así como garantizar la enseñanza del civismo digital como política de Estado.

Propuestas pasarán a comisiones para análisis

Tras la remisión de las iniciativas a las comisiones respectivas —incluidas Puntos Constitucionales, Justicia, Hacienda, Medio Ambiente, Bienestar, Igualdad de Género y Reforma Política-Electoral— el proceso parlamentario continúa con su análisis y dictamen.

Las siguientes etapas, que contemplan la elaboración y votación de dictámenes en el Pleno, definirán cuáles propuestas avanzan en la agenda legislativa.

La colaboración entre poderes y niveles de gobierno será clave para que estas reformas puedan traducirse en cambios concretos para la sociedad mexicana.

El enfoque en derechos humanos, transparencia, participación juvenil y modernización tecnológica refleja la actual orientación del Congreso ante una sociedad más exigente y participativa.

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