INAH registró sitio maya descubierto por habitantes durante las obras del Tren Maya en Quintana Roo

El área central despliega cinco edificios de hasta 14 metros de alto

Tres bóvedas mayas colocadas en saledizo, halladas al interior de algunos edificios, presentan buen estado de conservación.Los especialistas aclararon que no se realizó un salvamento arqueológico, por lo que las evidencias permanecen in situ sin haber sido recuperadas ni analizadas a profundidad. A futuro, se proyecta un mapeo con tecnología LiDAR para definir el patrón de asentamiento, seguido de acciones de conservación, consolidación y exploración del recinto. Compartir nota: En el monumento No. 53037, al noroeste del conjunto, se distingue una subestructura con moldura de delantal.colocadas en saledizo, halladas al interior de algunos edificios, presentan buen estado de conservación.Los especialistas aclararon que no se realizó un salvamento arqueológico, por lo que las evidencias permanecen in situ sin haber sido recuperadas ni analizadas a profundidad. A futuro, se proyecta un mapeo con tecnologíapara definir el patrón de asentamiento, seguido de acciones de conservación, consolidación y exploración del recinto.

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Las labores de registro fueron codirigidas por Sonny Moisés Ojeda González, responsable de la Zona Arqueológica de Dzibanché Kinichná, y Diana Karina Blancas Olvera, encargada de la. La prospección incluyó la evaluación del estado de conservación del sitio y la estimación de su posible extensión.El área nuclear está compuesta por cinco edificios de entre 11 y 14 metros de alto, con longitudes que van de 16 a 40 metros, distribuidos en forma de plaza en “C”. La arqueóloga Blancas Olvera señaló que el análisis superficial permitió identificar tres etapas constructivas: la más profunda, a unos 8 metros, presenta moldura de delantal; la segunda muestra restos de pintura mural, y la tercera exhibe derrumbes con desplantes de escalinatas.En el edificio identificado como No. 53035, al noreste del predio, se observaron restos de estuco con pintura mural decorativa en colores blanco, naranja y franjas rojas, además deque podría corresponder a un contexto de enterramiento. Ojeda González precisó que la, no narrativo, aunque se requiere una exploración intensiva para confirmarlo.