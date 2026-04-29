México

Dictan prisión preventiva a Jorge Armando “N”, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por violación y abuso sexual agravado

En total, el servidor fue acusado de tres delitos relacionados con abuso de menores

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El servidor público fue sorprendido cuando abusaba de un adolescente, según las autoridades. Crédito: FGE Morelos
El servidor público fue sorprendido cuando abusaba de un adolescente, según las autoridades. Crédito: FGE Morelos

El juez de control ordenó prisión preventiva para Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, tras su detención por la probable comisión de violación, corrupción de personas menores y abuso sexual agravado en agravio de un adolescente, según informó la Fiscalía General del Estado de Morelos este 28 de abril.

La autoridad atribuyó la detención a la flagrancia con la que policías municipales encontraron al funcionario en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan, en Tlayacapan.

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El agente del Ministerio Público especializado presentó la imputación ante el juez, quien calificó de legal la detención y concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El alcalde permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras se desahoga la audiencia de vinculación a proceso.

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Luego de supuestos sobre la relación profesional de Jorge “N” y Morena, el partido se deslindó mediante un comunicado.

Fiscalía reporta flagrancia y detención

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos, policías sorprendieron a Jorge Armando “N” presuntamente violentando a un adolescente en un terreno junto a la carretera Yautepec-Tlayacapan, el pasado 25 de abril de 2026.

La autoridad detalló que la detención fue calificada como legal y que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de manera oficiosa debido a la gravedad de los delitos imputados.

Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.
Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.

La Fiscalía informó que la imputación incluye el delito de corrupción de personas menores y de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.

El comunicado subraya que el acusado fue puesto a disposición del juez de control, quien avaló la legalidad de la detención y dictó la medida cautelar para resguardar la integridad de la víctima y garantizar el desarrollo del proceso penal.

Morena se deslindó del alcalde detenido

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó de manera pública del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, tras su detención por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de un menor de edad.

En un comunicado publicado este 28 de abril, la dirigencia estatal del partido guinda aclaró que no existe vínculo político, institucional ni orgánico entre el partido y el presidente municipal.

Además, señaló que, aunque Jorge Armando “N” expresó en distintos momentos su intención de sumarse a Morena, nunca hubo reuniones formales, acuerdos políticos, acercamientos institucionales ni procesos internos que derivaran en su incorporación.

Morena puntualizó que su movimiento se basa en los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que rechaza cualquier conducta que vulnere derechos e integridad de niñas, niños y adolescentes.

El partido exigió a las autoridades competentes actuar con imparcialidad y apego a derecho, para que se esclarezcan los hechos y se apliquen sanciones en caso de acreditarse alguna responsabilidad.

Por último, reiteró su compromiso con la legalidad, la protección de los sectores vulnerables y la construcción de una vida pública basada en la ética y la justicia.

Información consultada por este medio en la plataforma “Saber Votar” señala que es licenciado en derecho y cuando se postuló para la gobernatura de Tlalnepantla lo hizo desde el Partido Encuentro Solidario (PES).

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