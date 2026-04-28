México

Suprema Corte confirma beneficios a las infancias, ahora el IMSS tendrá que dar lentes y otros auxiliares a niños

El tribunal declaró procedente que menores afiliados reciban cobertura para dispositivos de salud

Guardar
Un optometrista con bata blanca ajusta un foróptero en los ojos de un niño sonriente vestido de rojo, con una tabla optométrica al fondo.
La SCJN declara inconstitucional la exclusión de anteojos, lentes, aparatos auditivos, prótesis y órtesis del Seguro de Enfermedades y Maternidad para menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al IMSS garantizar servicios médicos integrales a niñas, niños y adolescentes, tras declarar inconstitucional la norma que excluía de la cobertura del Seguro de Enfermedades y Maternidad la entrega de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas.

El tribunal concluyó este 28 de abril que esta exclusión vulneraba el interés superior de la niñez y su derecho a la salud, dictando efectos generales para la población infantil y adolescente que requiera dichos insumos, de acuerdo con lo compartido en sus redes sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 13/2025.

PUBLICIDAD

La plenaria de la SCJN tomó esta decisión al resolver un amparo interpuesto cuando se negó cobertura a un niño derechohabiente con discapacidad auditiva. El fallo también responde a la omisión del Congreso de la Unión de modificar la legislación en el tiempo constitucional establecido.

Dicha sentencia establece que, a partir de la resolución, todas las autoridades están obligadas a garantizar esta protección reforzada del derecho a la salud para toda la infancia y adolescencia en México, informó la SCJN en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Suprema Corte falla en contra de policías bajo investigación, no recibirán su sueldo hasta que haya una sentencia

La policía municipal de Baja California cuenta con un equipo especializado en seguridad fronteriza . (SSPCM)
El pleno de la SCJN avaló que el cese de sueldos y prestaciones a policías investigados se mantenga hasta dictarse sentencia definitiva. (SSPCM)

La SCJN declaró la validez de suspender el salario a policías o agentes de instituciones de seguridad en Chihuahua que enfrentan proceso penal, en una decisión emitida el pasado 27 de abril. El fallo sostiene que los derechos laborales de este sector pueden estar sujetos a condiciones especiales.

El máximo tribunal respaldó el artículo 57 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, que autoriza suspender el pago de salarios y prestaciones a integrantes de instituciones de seguridad pública sujetos a vinculación a proceso penal o auto de formal prisión. Este cese de retribuciones se mantiene hasta que exista una sentencia definitiva.

En sesión del pleno, el tribunal resolvió el Amparo Directo en Revisión 7296/2025. El pleno determinó que, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, la ley está habilitada para fijar condiciones particulares para quienes integran cuerpos de seguridad, incluyendo la suspensión de derechos laborales y un régimen disciplinario especial. Esta regulación busca garantizar el funcionamiento regular de las instituciones de seguridad pública.

La SCJN estudió el caso que involucra a un oficial que ingresó en 1999 a la Policía Ministerial Investigadora y fue sometido a proceso penal en 2014 por delincuencia organizada.

Aunque fue absuelto en la fase de apelación y reincorporado a su puesto en 2019, las autoridades estatales negaron el pago retroactivo de sueldos y prestaciones por el periodo en que estuvo separado. El tribunal confirmó la validez de esa negativa y rechazó el amparo solicitado por el oficial.

SCJN da reconocimiento a la representación colectiva de pueblos indígenas

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La Corte reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público para representar colectivamente sus intereses en juicios de amparo. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La sesión del 27 de abril incluyó otro acuerdo de alcance nacional. El pleno de la SCJN reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público facultados para acreditar representación colectiva en juicios de amparo, con base en su organización propia y costumbres internas.

El tribunal fundó este criterio en la reforma constitucional de 2024, que refuerza el derecho comunal de las comunidades originarias. Para ejercer este derecho, estas agrupaciones deben presentar una delegación de representación conforme a sus propias reglas internas.

Temas Relacionados

SCJNIMSSNiñosLentesSaludPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy 28 de abril en México: La moneda estadounidense gana terreno frente al peso mexicano

El comportamiento de la divisa americana durante los últimos minutos de la jornada, mostró sesgo alcista luego del estancamiento de las negociaciones de paz por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente

Precio del dólar hoy 28 de abril en México: La moneda estadounidense gana terreno frente al peso mexicano

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

En el operativo también participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del ambiente en la CDMX y Edomex

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

Con una trayectoria de 50 festivales alrededor del mundo y 8 premios, la cinta ya llegó a las salas de la Cineteca Nacional y otras más del circuito cultural en la capital

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: cerrada la circulación en Río de la Loza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: cerrada la circulación en Río de la Loza
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

ENTRETENIMIENTO

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

David Byrne anuncia gira por México: fechas, ciudades y preventa para el líder de Talking Heads en ‘Who is the Sky? Tour’

Cuánto cuestan los boletos para Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Bad Gyal trae su “Más Cara World Tour” a México: fechas, sedes, venta y preventa

Galilea Montijo sorprende a su novio con romántica celebración de cumpleaños

DEPORTES

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros

Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México