Salud

La ansiedad digital ya afecta al 60% de la juventud iberoamericana

Un nuevo informe regional advierte sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes por el uso excesivo de redes sociales

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jóvenes adolescentes utilizan el celular, siendo una adicción incontenible, hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 60% de la juventud iberoamericana experimenta síntomas de “ansiedad digital” relacionados con su vida en entornos virtuales, según el primer estudio regional sobre digitalización y salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer estudio regional sobre digitalización y salud mental juvenil revela que más del 60% de la juventud de la región experimenta “ansiedad digital” y llama a los Estados a articular respuestas en sus políticas digitales. La salud mental de niñas, niños y jóvenes será uno de los temas centrales de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, que se celebró en Zamora.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) presentaron el estudio Entre la vulnerabilidad y la oportunidad: salud mental juvenil en entornos digitales, el primer análisis regional sistemático sobre el impacto de la digitalización en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas jóvenes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

Mujer joven con cabello oscuro, camiseta blanca, frente a un portátil con expresión angustiada, manos en la cabeza. Detrás, un letrero de neón muestra un corazón y "0".
Entre 2000 y 2021, la ansiedad en jóvenes iberoamericanos aumentó del 5,5% al 7,3%, y la depresión pasó del 3,5% al 4,4% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicado en febrero de 2026 y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el informe destaca que más de 16 millones de adolescentes iberoamericanos viven con algún trastorno mental, y exige a los gobiernos una acción urgente que integre salud, educación y políticas digitales bajo un enfoque de derechos.

Más de 16 millones de adolescentes en Iberoaméricael 15% de la población adolescente— padecen algún trastorno mental, según datos de UNICEF y SEGIB. A su vez, uno de cada cinco jóvenes presenta un trastorno vinculado al uso intensivo de redes sociales, mientras que el 60% reporta síntomas de ansiedad digital. El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, con tasas superiores a seis fallecimientos por cada 100.000 habitantes, y la región destina menos del 3% de su gasto en salud a la salud mental.

Infografía sobre salud mental juvenil en Iberoamérica con silueta de joven y datos: 16 millones con trastornos, ansiedad digital, tiempo en redes y malestar emocional.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis silenciosa y respuesta insuficiente

Iberoamérica es la única región del mundo que, hasta 2019, registró un incremento sostenido de los trastornos mentales en su población joven. Entre 2000 y 2021, la ansiedad aumentó del 5,5% al 7,3% y la depresión del 3,5% al 4,4%, cifras que superan el promedio global de la OCDE. Actualmente, el 44% de los jóvenes de 18 a 24 años reconoce sentir tristeza, angustia o desesperanza de forma habitual.

El suicidio ya es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, con tasas superiores a seis muertes por cada 100.000 habitantes. En países como Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, el índice es aún más elevado entre jóvenes de 15 a 29 años que en la población adulta.

Busto con un teléfono en lugar de cabeza, rodeado de cables enredados, iconos de redes sociales, un reloj, un espejo roto y pequeñas figuras aisladas.
Uno de cada cinco jóvenes presenta trastornos vinculados al uso intensivo de redes sociales, mientras que el promedio de tiempo conectado supera las 3 horas y media diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de los sistemas públicos de salud resulta insuficiente: menos del 3% del gasto en salud se dedica a la salud mental, y casi la mitad de esos recursos se concentra en hospitales psiquiátricos.

Impacto de la digitalización en la salud mental

La región iberoamericana se ubica entre las primeras del mundo en uso de redes sociales: los jóvenes pasan una media de 3 horas y 32 minutos diarios conectados, superando ampliamente a Norteamérica y Europa, según Global Web Index. Este nivel de exposición, especialmente entre adolescentes, tiene efectos directos sobre la salud mental.

Una joven con cabello castaño y suéter oscuro yace en la cama, mirando un iPhone con pantalla brillante. Hay una taza blanca y cables de carga cerca.
Una joven mira intensamente su smartphone recostada en la cama, reflejando la inmersión en las redes sociales y la posible ansiedad digital en un entorno cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio advierte que uno de cada cinco jóvenes presenta un trastorno mental vinculado al uso intensivo de redes sociales, y que el riesgo es mayor cuando la exposición supera las tres horas diarias, lo que duplica la probabilidad de ansiedad y depresión. Los riesgos son mayores entre mujeres jóvenes, personas LGBTIQ+, quienes carecen de soporte familiar o viven en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Una investigación internacional con 28.000 personas, citada por Sapiens Labs, muestra que el 42% de los niños y el 74% de las niñas que recibieron su primer dispositivo antes de los seis años desarrollaron problemas de salud mental. Entre adolescentes de 15 a 18 años, la prevalencia es del 36% en varones y del 46% en mujeres.

Adolescente con sudadera con capucha marrón y jeans rasgados, sentado en un banco de piedra al aire libre, con la cabeza baja y las manos entrelazadas
Entre 2000 y 2021, la ansiedad en jóvenes iberoamericanos aumentó del 5,5% al 7,3%, y la depresión pasó del 3,5% al 4,4%, superando los promedios de la OCDE

Oportunidades y desafíos de la tecnología

El informe señala que la tecnología puede ser también parte de la solución. Las plataformas digitales son canales clave para la comunicación y la alerta temprana sobre salud mental. La digitalización permite fortalecer comunidades de apoyo y diseñar intervenciones efectivas a escala. La clave está en crear entornos digitales seguros y en formar a la infancia en derechos y competencias digitales.

La SEGIB impulsa la implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, adoptada en 2023 durante la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana. El informe subraya que proteger la salud mental de los jóvenes en entornos digitales es una condición indispensable para garantizar sus derechos digitales. La protección ética de los datos personales y la educación digital son esenciales para prevenir el daño psicológico.

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