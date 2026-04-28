Chivas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Este duelo marcará la revancha de ambas finales que ganó el cuadro tapatío frente a los hidalguenses, tanto en 2017 como en 2022. (Foto: Fernado Carranza/ Cuartoscuro)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Tuzas de Pachuca se verán las caras este jueves 30 de abril a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de ida de la Liga Mx Femenil desde el Estadio Jalisco.

Actualidad de ambos equipos

Pachuca alza su primer título, Ocampo celebra con el trofeo (Luz Coello/ Infobae)

Ambos equipos han tenido un torneo irregular, y Chivas es un claro ejemplo de ello, pues a pesar de haber comenzado bien el torneo, después de las victorias ante Atlas y América en los clásicos, todo se vino abajo.

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De los últimos siete juegos apenas han podido sumar una victoria, y fue por la mínima ante Mazatlán, por lo que el cuadro tapatío no atraviesa precisamente su mejor momento.

La falta de goles en ofensiva y la escasa generación de oportunidades de gol, salvo en el partido frente a Tigres, han sido los factores principales que explican el bajón de rendimiento del Guadalajara.

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Por su parte, la irregularidad de Tuzas del Pachuca ha sido más esperada que la de otros equipos, ya que se trataba de una temporada de transición debido a que jugadoras como Mónica Ocampo y Fabiola Ibarra, entre otras, salieron de la institución por diversos motivos, lo que dejó un vacío importante en la plantilla.

Además, el equipo no reforzó lo suficiente para suplir esas ausencias, por lo que se hacía complicado aspirar a pelear de lleno por el título. La falta de refuerzos de peso y el ajuste a un nuevo grupo de trabajo explican, en buena medida, el bajón de rendimiento respecto a torneos anteriores.

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Historial en finales

(CUARTOSCURO)

Para el Rebaño Sagrado, enfrentar a las Tuzas del Pachuca siempre será un buen recuerdo, ya que los dos campeonatos que ha conquistado en la Liga MX Femenil los obtuvo precisamente frente al cuadro hidalguense.

El primer campeonato de Chivas llegó en el Clausura 2022, cuando el equipo tapatío venció a Pachuca en la final e inscribió su nombre en la historia como de la Liga Mx Femenil como el primer campeón del certamen.

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Por su parte, el segundo lo consiguieron en el Clausura 2023, donde Blanca Félix fue factor determinante en el juego de vuelta tras detenerle un penal a Charlyn Corral.

Cuándo y dónde ver el juego

El encuentro entre Chivas y Pachuca podrá verse este jueves 30 de abril a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Amazon Prime y FOX.

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