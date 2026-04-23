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Niños y niñas de Jalisco, primeros en México con seguro médico automático y sin costo

El Gobierno de Jalisco implementa una política inédita al ofrecer cobertura médica total a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, sin distinción

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Cobertura médica universal para niñas y niños en escuelas de Jalisco. El programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1,6 millones de estudiantes. Pablo Lemus Navarro anunció el decreto de protección médica infantil. Afiliación automática a la red de salud estatal para la infancia jalisciense. Autoridades estatales y municipales presentes en la firma del decreto. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
Cobertura médica universal para niñas y niños en escuelas de Jalisco. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

La salud infantil representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier sociedad. Garantizar el acceso efectivo a servicios médicos desde los primeros años de vida permite prevenir enfermedades, fortalecer el bienestar general y reducir desigualdades, sentando las bases para una generación más sana y con mejores oportunidades.

En este contexto, el Gobierno de Jalisco anunció la implementación del Seguro Médico Al Estilo Jalisco, un programa que garantiza cobertura médica universal y gratuita para todas las niñas y niños que cursan educación básica en la entidad, sin importar su situación de derechohabiencia. Con esta medida, Jalisco se posiciona como el primer estado de la República Mexicana en adoptar un modelo de afiliación automática para la atención médica infantil.

A partir del ciclo escolar 2026–2027, 1,6 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria —tanto de escuelas públicas como privadas— quedarán afiliados al sistema de salud estatal. El acceso a servicios médicos estará disponible en los 634 puntos que conforman la red hospitalaria del estado, eliminando barreras administrativas y garantizando un derecho efectivo a la salud.

Que cualquier niña o niño, independientemente de que su papá o su mamá esté o no en el IMSS, en el ISSSTE o cualquier otra institución, si es o no es derechohabiente, el niño o la niña tiene cobertura médica total en el estado de Jalisco”, afirmó Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, durante la firma del Decreto de Protección Médica Total para las Niñas y Niños de Jalisco.

Afiliación automática

Cobertura médica universal para niñas y niños en escuelas de Jalisco. El programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1,6 millones de estudiantes. Pablo Lemus Navarro anunció el decreto de protección médica infantil. Afiliación automática a la red de salud estatal para la infancia jalisciense. Autoridades estatales y municipales presentes en la firma del decreto. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
El programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1,6 millones de estudiantes.(Cortesía Gobierno de Jalisco)

La nueva política pública rompe con el esquema tradicional de afiliación voluntaria o reactiva en materia de salud, optando por un sistema proactivo donde el Estado, a través del padrón escolar, asegura que ningún menor quede excluido por cuestiones administrativas o socioeconómicas.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Estado de Jalisco, destacó: “Este es un decreto donde todas las niñas y los niños que estudien en el sistema de educación básica, público y privado; es decir, preescolar, primaria y secundaria, van a tener una cobertura al 100 por ciento del sistema de salud totalmente gratuito”.

El Decreto de Protección Médica Total para las Niñas y Niños de Jalisco entrará en vigor al inicio del ciclo escolar 2026–2027. La iniciativa se fundamenta en el principio del Interés Superior de la Niñez, contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales suscritos por el país.

Inversión y fortalecimiento de infraestructura escolar

Durante el acto protocolario, el gobernador Pablo Lemus Navarro también encabezó la puesta en marcha de actividades presenciales en el Jardín de Niños “Pablo Neruda”, en Zapopan, tras su rehabilitación integral mediante el programa Jalisco con Estrella, que representó una inversión de 12.844.000 pesos a través del Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado (FINEDUC).

Cobertura médica universal para niñas y niños en escuelas de Jalisco. El programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1,6 millones de estudiantes. Pablo Lemus Navarro anunció el decreto de protección médica infantil. Afiliación automática a la red de salud estatal para la infancia jalisciense. Autoridades estatales y municipales presentes en la firma del decreto. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
Afiliación automática a la red de salud estatal para la infancia jalisciense. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
Cobertura médica universal para niñas y niños en escuelas de Jalisco. El programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1,6 millones de estudiantes. Pablo Lemus Navarro anunció el decreto de protección médica infantil. Afiliación automática a la red de salud estatal para la infancia jalisciense. Autoridades estatales y municipales presentes en la firma del decreto. (Cortesía Gobierno de Jalisco)
Autoridades estatales y municipales presentes en la firma del decreto. (Cortesía Gobierno de Jalisco)

Las mejoras incluyeron la construcción de barda perimetral, rampas de accesibilidad, renovación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, colocación de pisos y techos nuevos, además de la instalación de módulos lúdicos y elementos de seguridad para la comunidad escolar.

La directora del plantel, Ictzoben Selene Rangel Carrillo, subrayó que el programa de infraestructura va más allá del mejoramiento físico, promoviendo bienestar para el presente y futuras generaciones. Marcela Preciado García de Quevedo, directora general de la Ciudad de las Niñas y Niños, reconoció el impacto positivo de la inversión en la calidad educativa.

La voz estudiantil estuvo presente a través de Alma Candelaria Sarmiento Chávez, alumna de tercer grado, quien agradeció al gobernador la transformación del plantel: “Estoy muy alegre que haya arreglado nuestra escuela... La vamos a cuidar para que nos dure mucho tiempo, así de bonita como usted ordenó dejarla”.

El evento contó con la presencia de autoridades del Gobierno de Jalisco y municipales, así como representantes sindicales y de la comunidad educativa.

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