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Cuál es el mejor horario para dormir si quieres un corazón sano

¿Existe una hora ideal para irse a dormir y cuidar el corazón? Investigaciones recientes exploran cómo el momento en que iniciamos el sueño puede influir en la salud cardiovascular

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Representación visual de una persona durmiendo tranquilamente en una cama, conectada por líneas de luz a un detallado modelo anatómico de corazón humano con vasos sanguíneos.
Cuál es el mejor horario para dormir si quieres un corazón sano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir es mucho más que una necesidad biológica: es un componente clave para la salud del corazón, aunque no siempre se le preste la atención que merece.

En años recientes, investigadores de universidades como Harvard han puesto la lupa sobre la relación entre los patrones de sueño y la incidencia de enfermedades cardiovasculares, abriendo nuevas líneas de prevención y autocuidado.

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Durante décadas, los especialistas recomendaron dormir entre siete y nueve horas diarias para mantener el bienestar general.

Ahora, las preguntas se orientan también hacia el momento en que se inicia el sueño: ¿existe una ventana horaria más segura para el corazón? ¿Cuáles son las consecuencias de dormir fuera de ese intervalo?

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La respuesta a estas preguntas surge de estudios con muestras masivas de adultos equipados con dispositivos electrónicos para registrar hábitos de descanso.

Esta medición precisa permitió identificar que el horario de irse a dormir no solo acompaña, sino que puede modificar de manera independiente el riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca y otros eventos graves, incluso después de considerar factores como edad, antecedentes médicos y estilo de vida.

Una mujer con pijama color lila está sentada en el borde de una cama sin tender durante el día, frotándose un ojo y con una mancha roja difusa en el pecho.
Dormir es mucho más que una necesidad biológica: es un componente clave para la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos biológicos detrás del horario del sueño

El cuerpo humano está regido por un ritmo circadiano que controla funciones esenciales, como la presión arterial y el metabolismo.

Este reloj interno depende de señales externas, principalmente la luz solar, para mantenerse en sincronía con el ciclo de 24 horas.

Cuando la hora de acostarse se desajusta respecto a estos ciclos, se producen alteraciones fisiológicas que impactan en la salud cardíaca.

Dormir en horarios extremos puede dificultar el descenso nocturno de la presión arterial, incrementar la inflamación y modificar la secreción de hormonas como el cortisol.

Todo esto contribuye, con el tiempo, a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

El horario óptimo y el corazón: ¿qué ocurre si duermes fuera de esa ventana?

Dormir en la hora adecuada puede ser tan determinante para la salud del corazón como la alimentación o la actividad física.

Un conjunto de estudios recientes, entre ellos uno de la Universidad de Harvard, identificó que iniciar el sueño entre las 22:00 y las 22:59 es el rango más seguro para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Quedarse despierto hasta la medianoche o más allá eleva el peligro de padecimientos cardíacos en un 25% respecto a quienes adoptan la franja óptima, mientras que dormir antes de las 22:00 incrementa el riesgo en un 24%.

Estos resultados se mantuvieron estables incluso cuando se ajustaron factores como edad, sexo, duración e irregularidad del sueño, tabaquismo y enfermedades previas.

El impacto de dormir fuera de esta ventana horaria no solo altera el reloj biológico interno, sino que también afecta procesos como la presión arterial, la inflamación y el equilibrio hormonal.

Estos mecanismos son fundamentales para entender por qué quienes se acuestan muy temprano o trasnochan presentan mayor probabilidad de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares a lo largo del tiempo.

La evidencia muestra que el momento de dormir no es solo un reflejo del estilo de vida, sino un factor de riesgo independiente para la salud del corazón, que merece ser considerado junto a otros hábitos preventivos.

Primer plano de una persona durmiendo de lado, usando un antifaz negro, cubierta por ropa de cama gris y con el rostro parcialmente visible en la oscuridad.
Estudios recientes señalan que iniciar el sueño entre las 22:00 y las 22:59 es el rango más seguro para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre hombres y mujeres

La influencia del horario de sueño sobre el riesgo cardiovascular es más pronunciada en mujeres que en hombres.

En las mujeres, alejarse del intervalo óptimo incrementa de manera significativa la probabilidad de eventos cardíacos, mientras que en los hombres, el efecto es menos acusado y está más relacionado con acostarse demasiado temprano.

Las diferencias hormonales y la etapa posmenopáusica en la mayoría de las participantes son factores relevantes a considerar.

Consideraciones y recomendaciones

Aunque la ciencia ha identificado una asociación clara entre el horario de dormir y la salud cardiovascular, los expertos advierten que estos resultados muestran correlación y no implican causalidad directa.

El horario de inicio del sueño puede reflejar otros hábitos o condiciones subyacentes, y debe considerarse en el contexto de una vida saludable que incluya alimentación equilibrada, actividad física y control de factores de riesgo.

Adoptar una rutina de sueño regular y prestar atención a señales de fatiga extrema son medidas prácticas para cuidar el corazón.

Consultar a un especialista es fundamental ante dificultades persistentes para dormir en horarios saludables.

Incorporar este hábito en el autocuidado puede marcar una diferencia significativa para la salud a largo plazo.

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