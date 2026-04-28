Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Fue asegurado en la comunidad El Mirador (SEMAR)

Luego de la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, dicho hombre, quien es identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

El arresto de Flores Silva fue realizado en la comunidad El Mirador (Nayarit) el 27 de abril, misma fecha en la que fue llevado a las instalaciones en la capital del país.

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Fue alrededor de las 7:00 de la noche que los registros de vuelos (tales como FlightRadar24) mostraron la aeronave que llevaba a Audias Flores en el espacio aéreo de la CDMX.

De igual manera fueron difundidas imágenes de la llegada del vehículo aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

Agentes de seguridad cerraron la parte trasera de la FEMDO para poder realizar la entrega de El Jardinero, un sujeto por el que las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares.

El hombre llevaba una camisa de color blanco y un pantalón de mezclilla azul siendo custodiado por diversos agentes de seguridad.

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Continúan operativos en Nayarit tras arresto de “El Jardinero”

Tras los hechos registrados en Nayarit derivados de la detención de Audias “N”, alias El Jardinero, el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue operativo en el estado.

“Al momento, no se registran bloqueos carreteros; se reportan 6 vehículos incinerados y 6 tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas”, se puede leer en el reporte compartido poco después de las 8:00 de la noche.

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Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Las autoridades, además, calificaron como una versión falsa la suspensión de actividades escolares en Nayarit.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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