México

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Audias Flores Silva fue capturado en Nayarit; es requerido por autoridades de EEUU

Guardar
Fue asegurado en la comunidad El Mirador (SEMAR)
Fue asegurado en la comunidad El Mirador (SEMAR)

Luego de la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, dicho hombre, quien es identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

El arresto de Flores Silva fue realizado en la comunidad El Mirador (Nayarit) el 27 de abril, misma fecha en la que fue llevado a las instalaciones en la capital del país.

PUBLICIDAD

Fue alrededor de las 7:00 de la noche que los registros de vuelos (tales como FlightRadar24) mostraron la aeronave que llevaba a Audias Flores en el espacio aéreo de la CDMX.

De igual manera fueron difundidas imágenes de la llegada del vehículo aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

Audias Flores Silva, El Jardinero
Audias Flores Silva, "El Jardinero" fue trasladado a la CDMX (SEMAR)

Agentes de seguridad cerraron la parte trasera de la FEMDO para poder realizar la entrega de El Jardinero, un sujeto por el que las autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares.

El hombre llevaba una camisa de color blanco y un pantalón de mezclilla azul siendo custodiado por diversos agentes de seguridad.

Continúan operativos en Nayarit tras arresto de “El Jardinero”

Tras los hechos registrados en Nayarit derivados de la detención de Audias “N”, alias El Jardinero, el Gabinete de Seguridad mantiene un despliegue operativo en el estado.

“Al momento, no se registran bloqueos carreteros; se reportan 6 vehículos incinerados y 6 tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas”, se puede leer en el reporte compartido poco después de las 8:00 de la noche.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Las autoridades, además, calificaron como una versión falsa la suspensión de actividades escolares en Nayarit.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

El JardineroAudias Flores SilvaCJNGFEMDONarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Los Potros alistan su regreso a la Primera División tras varios años en la Liga de Expansión, por lo que confiarían en un viejo conocido, el Piojo Herrera

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Suprema Corte falla en contra de servidores públicos en proceso, no pueden recibir sueldo bajo estas condiciones

El tribunal respalda la disposición que permite interrumpir el pago a agentes de seguridad pública sujetos a proceso penal

Suprema Corte falla en contra de servidores públicos en proceso, no pueden recibir sueldo bajo estas condiciones

Renuncia el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en medio de polémica por agentes de la CIA

El hecho intensifica la presión sobre el gobierno estatal para esclarecer lo ocurrido en la Sierra Tarahumara

Renuncia el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en medio de polémica por agentes de la CIA

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: por lluvias, marcha lenta en Líneas 5, 8, A y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: por lluvias, marcha lenta en Líneas 5, 8, A y B
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

Captura de “El Jardinero”: embajador de EEUU en México reconoce trabajo de la Semar y Gabinete de Seguridad

ENTRETENIMIENTO

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

Alicia Villareal espera justicia por violencia: “Creo en la ley y me apego a lo que me da paz”

Esto opina Verónica Castro de Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro

DEPORTES

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026