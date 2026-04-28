Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Hilary Duff suma una nueva fecha en Guadalajara para su gira 'the lucky me tour', tras agotar localidades en Ciudad de México (Ocesa)

Hilary Duff agrega una nueva fecha en Guadalajara para el The lucky me tour: el concierto tendrá lugar el 15 de febrero de 2027 en el Auditorio Telmex, luego de que la demanda del público mexicano agotara las localidades en Ciudad de México.

La preventa exclusiva para usuarios de Banamex iniciará este 29 de abril a las 11:00 a.m.; la venta general está programada para el 30 de abril.

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La cantante estadounidense se encuentra en la primera gira global de gran escala de su carrera en casi dos décadas, con presentaciones en siete países durante 2026 y 2027, incluyendo sedes de alto perfil como el Madison Square Garden en Nueva York y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, donde los boletos para el 12 y 13 de febrero de 2027 ya están agotados.

La preventa exclusiva de boletos Banamex para el show de Hilary Duff en Guadalajara inicia el 29 de abril a las 11:00 a.m (YouTube: Call Her Daddy)

La gira, promovida bajo el nombre The lucky me tour, arrancará el 22 de junio de 2026 en el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach, Florida. El recorrido contempla ciudades como Los Ángeles, Toronto, Londres, Sídney y diversas fechas en América del Norte, Europa y Oceanía.

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Durante sus presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, Hilary Duff estará acompañada como telonera por La Roux, mientras que Jade LeMac y Lauren Spencer Smith participarán en tramos específicos del tour en Norteamérica y Canadá, respectivamente.

Duff, quien alcanzó la fama internacional como protagonista de “Lizzie McGuire” y posteriormente con el álbum Metamorphosis —certificado cuatro veces platino y con más de 15 millones de discos vendidos en su carrera—, continúa expandiendo su trayectoria como cantante, productora y autora, ahora bajo contrato con Atlantic Records. Su anterior material discográfico, Breathe In. Breathe Out. (2015), debutó en el No. 5 del Billboard 200.

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Hilary Duff retoma los escenarios globales con 'the lucky me tour', su primera gira internacional en casi veinte años (Reuters)

Según la información oficial, las nuevas fechas para México quedan de la siguiente manera:

12 y 13 de febrero de 2027 en Ciudad de México ( Palacio de los Deportes , ambos ya agotados)

15 de febrero de 2027 en Guadalajara (Auditorio Telmex)

El Auditorio Telmex será la sede del concierto de Hilary Duff el 15 de febrero de 2027, como parte de su tour internacional (Ocesa)

Hilary Duff de vuelta en tierra azteca

Hilary Duff mantiene una relación notable con México, sobre todo gracias a su carrera como cantante y actriz, que marcó a una generación de adolescentes mexicanos desde su época en Disney Channel con la serie “Lizzie McGuire”.

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Duff ha visitado México en varias ocasiones para ofrecer conciertos. Su regreso más reciente está programado para el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial The lucky me tour. Este evento marca su retorno a escenarios mexicanos después de 18 años; la última vez que se presentó en la CDMX fue en enero de 2008, durante el “Dignity Tour”.

También se presentó antes en 2004 y 2006 en el mismo recinto y en ciudades como Monterrey, Puebla y Guadalajara.

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La gira mundial de Hilary Duff visitará siete países entre 2026 y 2027, con escalas en ciudades como Los Ángeles, Londres y Sídney (Reuters)

La expectativa por su regreso a México es alta, ya que Duff no solo es recordada por su trabajo en televisión, sino también por su música, que ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Su nuevo disco, “Luck… or Something”, se estrenó en febrero de 2026 y es el motor de esta nueva gira internacional.

Duff suele recibir muestras de cariño de sus seguidores mexicanos, quienes destacan su cercanía y simpatía durante sus visitas anteriores.

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