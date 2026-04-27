José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Faitelson se mantiene en el ojo del huracán de la polémica en los medios deportivos, este lunes 27 de abril durante la ceremonia del Salón de la Fama, el comentarista de TUDN se disculpó públicamente con José Ramón Fernández por las diferencias y acusaciones que vivieron ambos en redes sociales.

A la par, Odin Ciani recordó la discusión con Faitelson por la autoría de las notas de color, este formato se volvió popular en la década de los años noventa cuando en los programas de TV Azteca, como Los Protagonistas, se grababan capsulas con entrevistas, comentarios, narración y detalles que se dejaban de lado durante un partido de futbol.

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Durante todo este tiempo, la voz y rostro de estas cápsulas fue David Faitelson, lo que le permitió tener un reconocimiento nacional e internacional. Luego de que dejó la televisora de Ajusco, surgió la confrontación con Odin Ciani sobre el origen de este formato, en especial cuando Faitelson se acercó a TUDN.

Para el Mundial México 86, José Ramón Fernández ideó un programa de debate que le permitiera tener al público un resumen deportivo y exploró esta idea de "la cámara infraganti" con Óscar Cadena, creador de la nota de color que después realizó Faitelson (Luz Coello/ Infobae México)

Recientemente, José Ramón Fernández recordó el origen de estas notas de color y reveló quién fue el primero en implementar este formato para la televisión deportiva para sus producción, y sorprendió que no fue ni David ni Odin.

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¿Cuál es el origen de las notas de color, según José Ramón Fernández?

Fue durante la presentación de su libro El Protagonista, que Joserra explicó detalles del origen de este programa que lo catapultó al éxito y aseguró que la primera persona que hizo “El color” fue Óscar Cadenas. Para el Mundial México 86, José Ramón reconoció que fue Óscar Marcial Cadena Jiménez se encargó de explotar este formato de grabar “lo que no se ve”, lo “infraganti y fue así como surgió su segmento "Óscar Cadena y su Ciudadano Infraganti"

“Ideamos para el 86 hacer un programa diferente, un resumen especial que enmarcara en una hora y media, que después se fue a casi dos horas y media, lo mejor de lo que había pasado, que tuviera color, que tuviera lo que no se vio, lo que no se vio, que tuviera momentos culminantes”, recordó José Ramón.

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José Ramón Fernández insistió que Óscar Cadenas “Infraganti” fue el pionero de las notas de color.

José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista", a sus 80 años de edad se mantiene como una de las figuras del periodismo deportivo vigentes (Luz Coello/ Infobae México)

“El color, por cierto, en el 86 yo se lo encargué a Óscar Cadenas, ¿se acuerdan de Óscar Cadenas? De los Gigantes. Era un magnífico entrevistador y recorría el estadio, el estímulo del estadio, todo, y entrevistaba a todo el mundo: mujeres, niños, hombres, todo el mundo. Y sacaba un color muy bueno”, sentenció.

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Posteriormente, este formato se replicó para las coberturas deportivas y Odin Ciani junto con Faitelson popularizaron estos segmentos.