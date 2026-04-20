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La desconocida relación entre el uso del hilo dental y la prevención de un infarto

Una sencilla acción diaria podría reducir las probabilidades de sufrir afecciones cardíacas, según los últimos hallazgos científicos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una buena limpieza entre los dientes va mucho más allá de mostrar una sonrisa sana y podría influir en el bienestar cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios científicos recientes muestran una relación directa entre la salud bucal y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido el infarto.

En este sentido, el uso del hilo dental, como parte de la higiene oral diaria, juega un papel relevante en esta conexión.

Y es que la acumulación de placa bacteriana entre los dientes puede originar enfermedades periodontales, como la gingivitis y la periodontitis.

Estas condiciones no solo afectan la boca: las bacterias y la inflamación asociadas pueden llegar al torrente sanguíneo y contribuir al desarrollo de aterosclerosis, es decir, el endurecimiento y obstrucción de las arterias, uno de los principales factores de riesgo para el infarto.

Por ejemplo, un estudio presentado por la American Heart Association en 2025, que analizó datos de más de 6 mil personas seguidas durante 25 años, encuentra que quienes usan hilo dental al menos una vez por semana presentan un riesgo 22% menor de accidente cerebrovascular isquémico y 44% menor de infarto cardioembólico, en comparación con quienes no utilizan este método de limpieza interdental.

Además, el uso de hilo dental se asocia con una reducción del 12% en el riesgo de fibrilación auricular, una arritmia que puede derivar en infarto o embolias cerebrales.

La explicación científica apunta a que el hilo dental ayuda a reducir la inflamación crónica en el organismo.

Al eliminar residuos y bacterias entre los dientes, se disminuye la posibilidad de infecciones bucales y, por consecuencia, la inflamación sistémica que puede dañar los vasos sanguíneos y favorecer la formación de coágulos.

En resumen, la evidencia científica actual respalda que el uso regular de hilo dental no solo protege la salud bucal, sino que también puede reducir el riesgo de infarto y otras enfermedades cardiovasculares graves. Adoptar esta medida sencilla y accesible puede tener un impacto importante en la prevención de problemas del corazón.

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Diversos estudios científicos destacan que la salud bucal influye directamente en el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuándo hay que usar hilo dental y cómo hacerlo de forma correcta

La mayoría de los especialistas en salud bucal recomienda usar hilo dental al menos una vez al día. El momento más efectivo suele ser por la noche, antes de cepillarse los dientes, para eliminar los restos de comida y placa acumulados durante el día.

Sin embargo, usarlo después de cada comida también es válido si se busca una limpieza más profunda.

  1. Corta entre 40 y 50 centímetros de hilo dental. Enrolla la mayor parte en uno de tus dedos medios y el resto en el dedo medio de la otra mano, dejando unos cinco centímetros de hilo para trabajar entre los dientes.
  2. Sujeta el hilo con los pulgares e índices. Tensa el hilo y deslízalo suavemente entre los dientes, evitando forzarlo o chocar contra las encías, ya que esto puede lastimarlas.
  3. Forma una “C” con el hilo alrededor del diente. Ajusta el hilo para abrazar la superficie lateral del diente y deslízalo hacia arriba y hacia abajo, limpiando desde la encía hasta el borde del diente.
  4. Utiliza un tramo limpio para cada diente. Conforme limpies cada espacio interdental, desenrolla un segmento limpio del hilo y enrolla el segmento usado en el dedo contrario.
  5. No olvides la parte posterior de los dientes. Muchas personas omiten los dientes traseros; es fundamental limpiar ambos lados de cada diente, incluyendo las muelas de atrás.
  6. Enjuaga la boca después de usar el hilo dental. Esto ayuda a eliminar los residuos desprendidos durante la limpieza.
Una mujer de cabello corto y castaño se mira al espejo mientras usa hilo dental en un baño moderno con azulejos grises, un lavabo y un grifo metálico.
La recomendación de especialistas es utilizar hilo dental diariamente, preferiblemente por la noche antes del cepillado, para una protección completa de boca y corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso correcto y constante del hilo dental previene la acumulación de placa bacteriana, protege las encías y reduce el riesgo de caries y enfermedades periodontales, además de aportar beneficios para la salud cardiovascular.

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