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EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

La oficina diplomática insta a sus empleados a no transitar por la zona metropolitana debido a hechos violentos recientes

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Las autoridades estadounidenses advierten sobre bloqueos y actos violentos en la zona metropolitana de Reynosa. (Crédito: redes sociales)
Las autoridades estadounidenses advierten sobre bloqueos y actos violentos en la zona metropolitana de Reynosa. (Crédito: redes sociales)

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a empleados del gobierno estadounidense evitar la zona metropolitana de Reynosa este 27 de abril, tras recibir informes de bloqueos de carreteras y actos violentos atribuidos a delincuentes en esa ciudad de Tamaulipas.

La instrucción responde al Nivel 4 de alerta de viaje emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para el estado de Tamaulipas, que recomienda no viajar por riesgo de terrorismo, delincuencia y secuestros, según la comunicación oficial de la embajada estadounidense.

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Entre las recomendaciones difundidas por la embajada estadounidense se pide a ciudadanos estadounidenses y al público general mantener vigilancia máxima, evitar desplazarse por Reynosa, revisar la información de medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades.

El consulado también solicita notificar a familiares sobre el propio estado y verificar en todo momento los planes de seguridad personal.

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Para contactar la asistencia consular en caso de emergencia está disponible a través del teléfono 55 8526 2561 desde México y +1-844-528-6611 desde Estados Unidos.

Captura del líder de “Los Metros” provocó disturbios en Reynosa

La detención de Alexander “N”, presunto líder de Los Metros, provocó una serie de bloqueos y ataques en distintos puntos de Reynosa. (Crédito: redes sociales)
La detención de Alexander “N”, presunto líder de Los Metros, provocó una serie de bloqueos y ataques en distintos puntos de Reynosa. (Crédito: redes sociales)

La detención de Alexander “N”, reconocido como “Metro 9” y señalado como líder de “Los Metros”, una célula del Cártel del Golfo, desató durante la madrugada de este lunes una oleada de bloqueos, incendios y ataques contra infraestructura de videovigilancia en distintos puntos de Reynosa, generando afectaciones prolongadas en la circulación y el orden público.

Dichas acciones violentas incluyeron la obstrucción de vialidades, la quema de vehículos y el daño a cámaras de videovigilancia en diversos sectores de la ciudad.

Según la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los incidentes constituyeron una reacción directa a la captura de un “objetivo prioritario” en el municipio fronterizo de Reynosa. El reporte oficial omitió iniciales sobre la identidad del detenido y no refirió si existen otras personas aprehendidas por estos hechos.

Fuerzas federales realizaron un despliegue tras los disturbios en Reynosa

Tamaulipas - Ejército - México
Las fuerzas federales y estatales desplegaron operativos para retirar bloqueos e intentar restaurar el orden público en Reynosa. (AP | Archivo)

Corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal desplegaron un operativo coordinado para retirar los bloqueos y restablecer la circulación en las zonas afectadas de Reynosa.

La Vocería estatal detalló, además, que las unidades de vigilancia y control permanecen activas, con presencia de fuerzas de los tres niveles de gobierno en puntos estratégicos.

También exhortó a la población a seguir la información oficial y atender las instrucciones de las autoridades, debido a la persistencia de operativos policiales en la ciudad. Las afectaciones por los incendios, bloqueos y ataques a equipamiento de vigilancia se prolongaron durante varias horas.

Diversos grupos pelean el control en Reynosa

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El Cártel del Golfo, Los Metros, Los Escorpiones y el Cártel del Noreste disputan el control de rutas y corredores en Reynosa y su región. (FOTO: RRSS)

En el municipio fronterizo de Reynosa, la presencia de grupos criminales es un fenómeno documentado por diversas instancias de seguridad. El Cártel del Golfo mantiene operaciones a través de facciones como “Los Metros” y “Los Escorpiones”, que disputan corredores urbanos y rutas estratégicas en la región.

También se ha detectado la presencia del Cártel del Noreste, surgido de la fractura de Los Zetas, con actividades en la zona norteña del estado. Autoridades mencionan referencias de intentos de incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este escenario de fragmentación criminal explica la frecuencia con que se registran bloqueos, sabotajes a la infraestructura de seguridad y episodios de violencia tras operativos contra objetivos considerados prioritarios.

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