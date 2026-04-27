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Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Más allá del boleto al estadio, existe un documento indispensable para ingresar al país: la Forma Migratoria Múltiple Digital

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Oficial de inmigración mexicano revisa documentos de una turista sonriente con bufanda de México en un aeropuerto. Otros viajeros esperan en fila bajo señal del Mundial 2026
Una turista presenta su pasaporte y Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD) a un oficial de inmigración en México, un requisito clave para los viajeros que planean asistir al Mundial 2026. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados planean viajar a México. Sin embargo, más allá del boleto al estadio, existe un documento indispensable para ingresar al país: la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD).

Este requisito sustituye al formato tradicional y forma parte de la modernización del sistema migratorio mexicano. Su objetivo es agilizar el ingreso de visitantes internacionales, en especial ante la alta demanda que se prevé durante el torneo.

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¿Qué es la FMMD y por qué es obligatoria?

La FMMd es un registro migratorio que acredita la estancia legal de extranjeros en México bajo la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Aplica para turismo, negocios u otros motivos, siempre que la estancia no supere los 180 días.

A diferencia del formato anterior, los viajeros que lleguen por vía aérea no deben llenar ningún documento antes del vuelo. El trámite se completa tras el arribo al país.

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Durante el filtro migratorio, el agente revisará el pasaporte y definirá el tiempo de permanencia autorizado. A partir de ese momento, el visitante podrá descargar la FMMd una sola vez, ya sea mediante un código QR disponible en el aeropuerto o a través del portal oficial del Instituto Nacional de Migración.

(Infobae-Itallana)
(Infobae-Itallana)

Documentos obligatorios para ingresar a México

Además de la FMMD, las autoridades migratorias pueden solicitar varios documentos que respalden el motivo del viaje. El principal es el pasaporte vigente. La legislación mexicana no exige una vigencia mínima específica, pero muchas aerolíneas piden al menos seis meses para permitir el abordaje.

Es importante considerar que el documento nacional de identidad (DNI) no es válido para ingresar a México.

El viajero también debe demostrar su itinerario. Esto incluye boleto de avión de ida y vuelta, reservaciones de hotel o detalles de tours contratados. En caso de hospedarse con un particular, se requiere una carta de invitación con datos completos del anfitrión y del visitante.

Solvencia económica y cartas de respaldo

Otro punto clave es la comprobación de recursos económicos. Las autoridades pueden solicitar evidencia de solvencia, que suele calcularse en aproximadamente 50 dólares por día de estancia. Este respaldo puede presentarse en efectivo, cheques de viajero o tarjetas bancarias.

Si el viaje responde a motivos laborales, académicos o institucionales, se deben presentar cartas formales. Estas deben especificar el propósito de la visita, la duración y, en su caso, quién cubrirá los gastos.

Mundial 2026 cambio climático aumento de vuelos y CO2 UNAM
Mundial 2026 cambio climático aumento de vuelos y CO2 (Foto: UNAM)

Un trámite clave rumbo al Mundial 2026

La FMMd se perfila como uno de los filtros más importantes para quienes planean asistir a la Copa Mundial 2026 en México. Sin este documento, no es posible acreditar una estancia regular en el país.

El proceso es sencillo, pero requiere atención a los detalles. Tener la documentación completa evitará contratiempos en el aeropuerto y permitirá disfrutar del evento sin complicaciones.

Para los aficionados internacionales, la recomendación es clara: preparar con anticipación cada requisito migratorio será tan importante como conseguir entradas para los partidos.

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