Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Ricardo Carbajal salió del club Atlante y se perfila Miguel Herrera para tomar su cargo (X/ @Atlante)

El Club Atlante anunció la finalización de la etapa de Ricardo Carbajal como director técnico de la institución. A través de un comunicado oficial compartido este lunes 27 de abril, el club expresó su profundo agradecimiento hacia Carbajal, destacó su profesionalismo, compromiso y entrega durante el periodo en que dirigió al equipo.

“El Club Atlante informa que Ricardo Carbajal ha concluido su etapa como director técnico de nuestra institución”, se lee en el boletín que difundieron. La salida de Ricardo Carbajal como director técnico de los Potros de Hierro marca un momento de cambio para el club de la Ciudad de México y ha colocado a Miguel Herrera como el principal candidato para tomar el mando del equipo en el torneo Apertura 2026 en su debut en Primera División.

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La salida de Ricardo Carbajal obedece a una decisión de la directiva tras los resultados recientes en cuartos de final en la Liga de Expansión. La directiva ya enfocada en su regreso en la Liga MX apostaría por el Piojo Herrera, conocido por su larga trayectoria, su capacidad para encabezar proyectos en clubes y selecciones.

Miguel Herrera será el nuevo entrenador del Atlante para el Apertura 2026

Miguel Herrera será el nuevo entrenador del Atlante para el Apertura 2026 (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj via REUTERS)

Con la vacante de director técnico en Atlante, Miguel Herrera surge como el nombre con mayor fuerza para asumir la dirección técnica del equipo. Reconocido por su carácter y su historial tanto en clubes como en selección nacional, el Piojo es considerado el principal elemento para liderar el proyecto azulgrana en el retorno del club a la máxima categoría tras más de diez años de ausencia.

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De acuerdo con los recientes reportes, la directiva de los Potros ya habría tomado la decisión de firmar a Herrera y llegaría acompañado por Federico Vilar y el propio Ricardo Carbajal como parte de su cuerpo técnico, una fórmula que reforzaría la experiencia en el banquillo de los Potros, aunque el anuncio oficial aún está pendiente.

Se espera que en próximos días se haga oficial la presentación de Miguel Herrera con los Potros, y así escribir un nuevo capítulo en la historia del conjunto azulgrana.

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¿Cuál fue el último equipo que dirigió Miguel Herrera?

Atlante despide a Ricardo Carbajal (X/ @Atlante)

El último antecedente de Miguel Herrera en un banquillo se dio al frente de la Selección de Costa Rica, donde dirigió 13 partidos oficiales y acumuló siete victorias, cinco empates y una derrota. En esta etapa, su carrera fue critica por no lograr la clasificación al Mundial 2026, lo que marcó la conclusión de su etapa con el representativo centroamericano.

Actualmente, el Piojo Herrera participa como analista deportivo en TUDN y su presencia continuará en la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

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