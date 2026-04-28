México

Sheinbaum confirma llegada de Roberto Lazzeri como embajador en EEUU y agradece labor de Esteban Moctezuma

El futuro puesto del diplomático no se ha dado a conocer, pero su integración a la administración de la mandataria es segura

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La presidenta destacó el trabajo de Moctezuma, especialmente en sus esfuerzos para que las remesas hacia México no sufrieran altos impuestos. Crédito: X/@Claudiashein

En un video subido a sus redes sociales este 27 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó de la salida de Esteban Moctezuma como embajador de México ante los Estados Unidos y la llegada de Roberto Lazzeri como su suplente, aunque no dio detalles de las fechas en las que se realizará el movimiento.

Claudia Sheinbaum confirmó que Esteban Moctezuma continuará colaborando con su equipo tras su salida de la Embajada de México en Estados Unidos.

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La presidenta destacó el trabajo de Moctezuma en la representación mexicana dentro de Estados Unidos para lograr una reducción en el impuesto a las remesas, afirmando: Gracias a Esteban se logró esta disminución muy, muy importante.

En ese tema, Sheinbaum reconoció el trabajo realizado junto con Finabien para evitar cobros excesivos a los mexicanos que envían dinero desde el extranjero y subrayó que la gestión de Moctezuma representó a México “con mucha dignidad y mucha fortaleza.

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Sobre la transición en la embajada, Sheinbaum señaló que aún no puede revelar el próximo cargo de Moctezuma, pero asegura que seguirá formando parte de su administración. Sin embargo, la presidenta confirmó que Roberto Lazzeri será propuesto como el siguiente embajador en Estados Unidos.

Moctezuma agradece a Sheinbaum y Velasco reconoce al exembajador

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos
La presidenta destacó el trabajo de Esteban Moctezuma al frente de la Embajada. (X/@emoctezumab)

Moctezuma agradeció públicamente a Sheinbaum y recordó que, durante su gestión en Estados Unidos, organizó encuentros entre el Senado estadounidense y representantes de todas las fuerzas políticas mexicanas: “Eso fue una muestra en Estados Unidos de que los mexicanos cuando nos unimos en lo esencial somos muy fuertes.

En la misma conversación, el canciller Roberto Velasco expresó entusiasmo por mantener la colaboración con el exembajador: “Me entusiasma que tendremos una oportunidad de seguir trabajando en adelante”.

Esteban Moctezuma era consciente de su salida de la embajada desde el 23 de abril

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, dio a conocer su postura sobre la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su posible remoción. (X/@emoctezumab)

El pasado 23 de abril, Esteban Moctezuma anunció en sus redes sociales que permanecería como embajador de México en Estados Unidos hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum concluya formalmente el proceso para sustituirlo, decisión que el propio diplomático califica como parte de un ciclo natural y que responde a procedimientos previamente dialogados.

Moctezuma subrayó que su paso al frente de la embajada se extiende por cinco años, una duración superior al promedio de dos años que suelen ocupar los embajadores mexicanos. Apunta que su labor se ha desarrollado durante dos administraciones federales y bajo el mandato de dos presidentes en Estados Unidos.

El diplomático detalló que su gestión incluyó una agenda centrada en la atención a la comunidad migrante mexicana y el acompañamiento en centros de detención y prisiones estadounidenses, sobre todo en el contexto de las políticas implementadas durante el gobierno de Donald Trump.

Moctezuma no fijó entonces una fecha precisa para el relevo, pero aclaró que seguirá en funciones mientras avanza el procedimiento institucional. Señaló que “las etapas se terminan, pero la huella queda” y resalta que, hasta el último día de su gestión, seguirá “dando resultados.

El embajador insistió: “Todavía hay muchas cosas que cumplir. Hasta el último día que esté ahí, yo voy a dar resultados. Hay una cuestión que a mí me apasiona, que es México, y por eso, servir a mi país es sin duda lo que veo en mi futuro.

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