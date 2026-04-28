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Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras el estreno de su décimo álbum, Travis anuncia nuevas fechas en México como parte del tour internacional, marcando el regreso de la banda a tierras mexicanas después de su show en el Corona Capital

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La banda escocesa Travis anuncia dos conciertos en México para octubre de 2024, fortaleciendo su histórico lazo con el público nacional (Ocesa)
La banda escocesa Travis anuncia dos conciertos en México para octubre de 2024, fortaleciendo su histórico lazo con el público nacional (Ocesa)

La banda escocesa Travis confirma su regreso a México para presentarse en Monterrey y la Ciudad de México el próximo octubre, consolidando una relación de más de dos décadas con el público local y retomando la gira mundial más amplia de su carrera, tras el lanzamiento de su décimo álbum, L.A. Times, y su presentación estelar en el Corona Capital 2024.

Las fechas agendadas son el 12 de octubre en el Escenario GNP Seguros en Monterrey y el 14 de octubre en el Pepsi Center WTC de la CDMX. La preventa Banamex inicia el 30 de abril a las 11:00, exclusivamente en el portal de Ticketmaster México.

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Travis mantiene 25 años de relación con México tras dos álbumes multiplatino y giras globales

La historia de Travis inicia en la Escuela de Arte de Glasgow con Fran Healy, Dougie Payne, Andy Dunlop y Neil Primrose, quienes en los años 90 se distancian del britpop tradicional con un sonido más melódico e introspectivo.

Fran Healy de la banda británica Travis, durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Fran Healy de la banda británica Travis, durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Esta propuesta alcanza proyección internacional tras la publicación de The Man Who en 1999, que incluye los sencillos “Why Does It Always Rain on Me?”, Driftwood, Turn y “Writing to Reach You”.

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El material —producido por Nigel Godrich, colaborador de Radiohead— eleva a la banda de promesa alternativa a fenómeno global. Su siguiente álbum, The Invisible Band (2001), también recibe certificaciones multiplatino y consolida a Travis como referente del post-britpop.

Las ventas y reconocimiento no tardan en reflejarse: la banda obtiene dos Premios Brit consecutivos al Mejor Álbum Británico en 2000 y 2001. Su ascenso incluye giras por Estados Unidos y Europa como teloneros de Oasis, así como presentaciones de cartel principal en Glastonbury, Coachella, el Corona Capital de la Ciudad de México, Fuji Rock y Roskilde.

Diversos proyectos reconocen su influencia; bandas como Coldplay, Keane y Snow Patrol los señalan como referencia para su desarrollo artístico.

Travis Travis es una de las bandas más icónicas del Reino Unido y más queridas en nuestro país.
The Man Who y The Invisible Band, ambos producidos por Nigel Godrich, consolidaron a Travis como protagonistas del rock alternativo internacional

En la última década, Travis experimenta lo que algunos críticos llaman un renacimiento. El grupo encabeza festivales internacionales y realiza una gira masiva por Reino Unido e Irlanda junto a The Killers. La salida de su disco L.A. Times impulsa la gira más extensa desde su formación.

La relación de Travis con el público mexicano queda documentada en un filme premiado

En junio de 2016, la visita de Travis a México se convierte en el eje central de la película Almost Fashionable: A Film About Travis. El documental, dirigido por Fran Healy, sigue al periodista musical Wyndham Wallace, quien acepta acompañar a la banda tras haber expresado en público su desagrado hacia su trabajo.

Travis se presentará el 12 de octubre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y el 14 de octubre en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México (Ocesa)
Travis se presentará el 12 de octubre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y el 14 de octubre en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México (Ocesa)

Durante la gira por territorio mexicano, Wallace retrata el vínculo entre Travis y sus seguidores, al punto que la cinta ha sido interpretada como una carta de amor de los músicos a sus fans locales.

Almost Fashionable se estrenó en 2018 durante el 72º Festival Internacional de Cine de Edimburgo. El filme recibió el Premio del Público por su retrato de la relación entre banda y audiencia, y amplía el reconocimiento de Travis fuera del ámbito musical.

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