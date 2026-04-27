Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

Luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el arresto de Audias Flores Silva, El Jardinero, autoridades federales compartieron un video sobre el operativo que resultó en la captura.
El Jardinero es identificado como un jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y algunos reportes lo señalaban como presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
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