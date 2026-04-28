Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

(FB/ExatlonMx)

Los spoilers más difundidos en las redes y foros de fanáticos señalan que el equipo rojo sería el ganador de la Villa 360 en la jornada del 27 de abril de 2026.

Aunque existe expectativa por la transmisión oficial, la mayoría de los pronósticos indica que los rojos conservarán el privilegio tras varias semanas de esfuerzo y estrategia.

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La información que circula proviene principalmente de seguidores que han observado tendencias en los avances y dinámicas recientes del programa, aunque en esta temporada los spoilers no siempre han resultado infalibles.

Por qué es importante la Villa 360 en Exatlón México

La Villa 360 representa el espacio más codiciado por los atletas de Exatlón México.

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Ofrece camas, mejor alimentación y condiciones óptimas para la recuperación física, lo que permite a los ganadores afrontar los circuitos y desafíos siguientes con ventaja sobre quienes permanecen en las barracas.

Este beneficio no solo aporta confort, sino que se convierte en un factor estratégico clave conforme se acerca la final, ya que un buen descanso puede marcar la diferencia en el rendimiento y la permanencia de los competidores.

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Para los equipos que logran ganar la Villa 360, la experiencia cambia radicalmente respecto a quienes pierden y deben adaptarse a entornos más austeros.

Dormir bien y contar con mejores recursos influye tanto en la moral como en las fuerzas físicas y mentales necesarias para afrontar los duelos más exigentes de la semana.

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Condición actual de los equipos azul y rojo antes de la disputa

El equipo azul llega disminuido a esta semana tras la reciente eliminación de Valery Carranza, quien fue derrotada por Katia Gallegos en el último duelo.

Además, Evelyn Guijarro enfrenta una lesión en la rodilla, lo que la deja fuera de competencia por algunos días y coloca toda la carga femenina sobre Katia.

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Esta situación obliga a la escuadra azul a reestructurar su estrategia y sobrellevar el desgaste, ya que son solo tres integrantes activos frente a un equipo rojo completo.

En contraste, el equipo rojo se encuentra fortalecido, tanto en número como en cohesión.

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Sus integrantes, liderados por figuras como Mati Álvarez, han manifestado su intención de aprovechar la superioridad numérica y las condiciones favorables para incrementar la presión sobre los azules y buscar su eliminación progresiva antes de la gran final.

Esta diferencia en el panorama de ambos equipos anticipa una competencia con marcada ventaja para los rojos en la lucha por la Villa 360.

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Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Equipo azul:

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Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)