México

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

El actor respaldó públicamente el giro profesional de su hermano Ulises De la Torre, quien dejó los reflectores para abrir la taquería Los Igualados, asegurando que este oficio siempre fue el gran sueño de su infancia

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Fotos: Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b
Arath de la Torre apoya a su hermano Ulises tras su decisión de dejar la televisión y abrir la taquería Los Igualados (Fotos: Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b)

Arath de la Torre defiende públicamente la decisión de su hermano Ulises de la Torre de dejar la televisión y abrir su propia taquería. El actor considera que “vender tacos, por el amor de Dios, es la cosa más digna que hay en el mundo”, según expresó ante representantes de medios semanas atrás.

Ulises, quien no ha tenido proyectos televisivos desde 2023, decidió iniciar el negocio autónomo llamado “Los Igualados”, donde ahora funge como dueño y encargado.

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De acuerdo con la explicación de Arath de la Torre a la prensa, el interés de su hermano por tener una taquería surge desde la infancia. Ambos hermanos crecieron cerca de este oficio debido a que su padrastro tuvo este tipo de negocios en Cancún, y Ulises participó activamente en esa etapa, “su sueño ha sido tener una taquería”, remarcó el conductor.

(YT: Hoy)
El actor Arath de la Torre considera que vender tacos es una actividad digna y resaltó el esfuerzo de su hermano en el nuevo negocio (YT: Hoy)

La distancia entre los hermanos De la Torre

Pese al respaldo, Arath reconoció que no mantiene contacto con Ulises, argumentando que se trata de cuestiones privadas sobre las cuales prefiere no abundar: “No quiero hablar de eso, son cosas personales”, declaró ante los medios. No obstante, destacó las capacidades de su hermano en la actuación y conducción, y expresó confianza en que podrá regresar al ámbito artístico.

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El emprendimiento de Ulises ha generado distintas reacciones en redes sociales y medios sobre los cambios laborales entre figuras públicas. Por su parte, Arath de la Torre pidió priorizar el foco en su propia obra teatral, aunque reiteró su apoyo al nuevo proyecto de su hermano.

Arath habla de las vacas gordas y flacas en el medio del espectáculo

Ahora, semanas después de sus primeras declaraciones, Arath volvió a referirse al tema. En una entrevista para el periodista Gabriel Cuevas durante el estreno del documental de Karime Pindter, el conductor de Hoy recalcó el carácter digno del emprendimiento de su hermano.

“Me parecen críticas bajas porque en realidad cualquier trabajo es digno. Como lo dije la última vez que hablé de esto: lo que él está haciendo es muy digno, está levantándose para su hijo, para su esposa y es lo que le toca vivir”.

Foto: Instagram/@udelatorre_b
Ulises de la Torre abandona la televisión después de 2023 para convertirse en dueño y encargado de su propia taquería (Foto: Instagram/@udelatorre_b)

Arath confió en que Ulises podrá progresar en el ramo de la taquería: “Sé de lo que está hecho y va a salir adelante. Además qué triste que lo pongan en un lugar como si estuviera fracasando cuando está emprendiendo un negocio. Es un clima amarillista que merma una situación de que lo corren y de repente está de taquero. No tiene nada de malo, al contrario, es algo súper digno. Pero el manejo es raro”.

El actor de Soñadoras reconoció que él mismo ha atravesado situaciones difíciles:

“En esta profesión hay vacas grandes, vacas flacas. Yo he estado en vacas flacas y he tenido que salir adelante. Es a él lo que le toca y lo dije: yo sé de qué está hecho y al rato le va a comprar su casa a todos, porque va a ser el rey de la barbacoa y de la picaña

Imagen dividida de dos hombres: izquierda, hombre de pelo gris y barba en camisa negra; derecha, hombre de pelo oscuro y barba corta en bata azul. Ambos miran fijamente
Aunque respalda el emprendimiento de Ulises, Arath aclaró que actualmente no mantiene contacto personal con él por motivos privados (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)

“Cualquier trabajo es digno mientras no dañes a la sociedad ni le hagas daño a nadie. Además mi hermano siempre soñó con tener una taquería. Es su herramienta y está feliz”, recalcó.

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