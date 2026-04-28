Un enfoque en las fibras profundas puede ayudar a optimizar la movilidad y proteger las articulaciones más allá del entrenamiento clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las rutinas de ejercicio se enfocan en grupos musculares visibles como brazos, piernas o abdomen.

Sin embargo, existe un conjunto de músculos menos conocidos que, aunque no suelen recibir atención directa, son esenciales para la movilidad, el equilibrio y la prevención de lesiones.

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Estos músculos profundos y estabilizadores sostienen el cuerpo en cada movimiento y permiten que las articulaciones funcionen de manera segura, pero rara vez forman parte de los entrenamientos convencionales.

Su fortalecimiento puede marcar la diferencia en el desempeño físico y la salud a largo plazo.

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Un cambio en el tipo de ejercicios es clave para cuidar la postura y ganar seguridad en cada actividad cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los músculos que nadie entrena pero ayudan a mantener el equilibrio y prevenir lesiones

Existen varios músculos que suelen pasar desapercibidos en las rutinas de entrenamiento tradicionales, pero son clave para mantener el equilibrio y prevenir lesiones.

Estos músculos, conocidos como “músculos estabilizadores” o “músculos profundos”, se encuentran en diferentes partes del cuerpo y cumplen funciones esenciales, aunque pocas veces se entrenan de manera directa.

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En este sentido, y de acuerdo con información de la página especializada Archivos de Medicina del Deporte, algunos de los más importantes son:

1. Músculos del Core Profundo

Transverso abdominal: Es la capa más profunda del abdomen y actúa como una faja natural para la columna, ayudando a estabilizar el tronco.

Multífidos: Pequeños músculos ubicados a lo largo de la columna vertebral, fundamentales para la estabilidad lumbar.

Músculos del suelo pélvico: Sostienen los órganos internos y contribuyen a la estabilidad de la pelvis y la columna.

2. Músculos del Pie y Tobillo

Músculos intrínsecos del pie: Son responsables de la estabilidad del arco plantar y la adaptación a superficies irregulares.

Peroneos: Ayudan a evitar esguinces de tobillo y mejoran el control postural.

3. Glúteos Menor y Medio

Estos músculos, ubicados a los lados de la cadera, estabilizan la pelvis durante la marcha y el movimiento en general. Su debilidad puede aumentar el riesgo de lesiones en rodillas y espalda baja.

4. Serrato anterior

Se encuentra en la parte lateral del tórax. Es fundamental para estabilizar la escápula y prevenir lesiones en el hombro, especialmente en deportes de lanzamiento o empuje.

5. Músculos estabilizadores de la escápula

Romboides y trapecio inferior: Mantienen la posición correcta de los hombros y colaboran en la prevención de lesiones en la parte alta de la espalda y cuello.

La rutina de ejercicio tradicional suele descuidar los músculos estabilizadores, esenciales para la movilidad y la prevención de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no se entrenan?

Suelen quedar fuera de los entrenamientos porque no se ven a simple vista ni se trabajan con ejercicios tradicionales como sentadillas o press de banca.

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Sin embargo, su función es esencial para movimientos funcionales, el equilibrio y la prevención de lesiones, especialmente en deportes o actividades cotidianas.

¿Cómo entrenarlos?

Ejercicios de propiocepción y equilibrio con bosu o superficies inestables.

Trabajo de core con planchas y variantes.

Movimientos de activación de glúteos y ejercicios de abducción de cadera.

Ejercicios específicos para el pie descalzo y fortalecimiento del tobillo.

Ejercicios de movilidad escapular y estabilidad de hombro.

Entrenar estos músculos mejora la postura, el equilibrio y reduce significativamente el riesgo de lesiones.

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