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Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

El periodista le recordó a David su pasado cuando trabajaron juntos en Azteca y lo evidenció por las actitudes que tomó con Joserra

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Odin Ciani encaró a David Faitelson por defender a José Ramón Fernández (Redes sociales)
Odin Ciani encaró a David Faitelson por defender a José Ramón Fernández (Redes sociales)

La disculpa pública de David Faitelson a José Ramón Fernández durante la ceremonia en el Salón de la Fama, en Pachuca, introdujo un nuevo episodio en la polémica que ha marcado a estos dos referentes del periodismo deportivo en México. Faitelson se acercó con Joserra y frente a todos le extendió la mano y reconoció su error.

El comentarista de TUDN le dedicó un mensaje al experimentado periodista de 80 años. “Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón... porque muchos años estuvimos juntos y... en realidad usted fue como un padre para mí... Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro”, expresó David.

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El gesto de reconciliación ocurre tras varios enfrentamientos mediáticos derivados de acusaciones mutuas, la fractura personal y profesional entre ambos causó un revuelo entre los asistentes, en el mismo evento, Odin Ciani también protagonizó un enfrentamiento con el analista de Televisa TUDN.

Odin Ciani se dirigió a David Faitelson para exigirle respeto a José Ramón Fernández, esto tras las últimas polémicas que ambos han protagonizado y que los llevaron a revelar intimidades de su vida personal. El periodista le recordó a Faitelson que "vivió en la sombra" por las notas de color que hicieron juntos para Joserra (X/ @laoctavasports)

¿Qué le dijo Odin Ciani a David Faitelson?

En un momento de tensión durante el evento del Salón de la Fama, Odin Ciani no dudó en confrontar a Faitelson por sus recientes declaraciones contra José Ramón, en especial tras revelar un capítulo delicado donde acusó a Joserra de consumir sustancias nocivas.

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Odin Ciani aseguró que todo este tiempo, Faitelson vivió del éxito ajeno, pues las notas de color las producía Odin y nunca se le dio el crédito merecido. Por ello, el periodista se lanzó contra David para recordarle esas colaboraciones juntas, en especial por la relación que tuvieron gracias a José Ramón Fernández, por lo que le recalcó su falta de educación a quienes lo forjaron en los medios deportivos.

Viví en la sombra haciéndote el trabajo. ¿Te acuerdas o no? ¿O no te acuerdas? Yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, David. No podemos vivir pidiendo disculpas. Porque ese anciano, esa persona tan grande que ves de ochenta años, lo único que ha recibido de ti es eso", expresó.

Faitelson
Odin Ciani aseguró que todo este tiempo, Faitelson vivió del éxito ajeno, pues las notas de color las producía Odin y nunca se le dio el crédito merecido (Jovani Pérez)

Bajo esa misma narrativa, Ciani recalcó que Faitelson se ha comportado de manera irrespetuosa con quienes ha trabajado y lo han ayudado a forjar la carrera que tiene actualmente, por lo que evidenció que las famosas “notas de color” que se transmitían en los programas de José Ramón en TV Azteca no son de la autoría exclusiva de David.

" Y yo te lo vengo a exigir a ti. Te agradezco mucho que te pares en frente de todos, como lo sabes hacer, que a partir de hoy respetes. Ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros. Te pido ese respeto, aquí de frente, ¿okey? Que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo. Gracias", finalizó.

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