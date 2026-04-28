Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

El Gobierno de Nayarit mantiene coordinación con fuerzas federales tras los hechos violentos posteriores a la detención de un presunto líder del CJNG.

El Gobierno del Estado de Nayarit informó que mantiene una coordinación permanente con autoridades federales y municipales para preservar la seguridad, luego de los hechos violentos registrados tras la detención de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado oficial, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente por medios institucionales, evitar rumores y limitar los traslados no esenciales.

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En su posicionamiento, el gobierno estatal subrayó que las acciones operativas y de prevención continúan en toda la entidad, con vigilancia activa y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía colaborar con las instituciones, privilegiar la calma y seguir las recomendaciones de seguridad, entre ellas permanecer en casa de manera preventiva mientras se estabiliza la situación.

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Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras captura de líder del CJNG

La administración estatal destacó que los operativos derivan de una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de salvaguardar la paz social.

Comunicado oficial.

La detención de Flores Silva fue realizada por fuerzas especiales de la Marina sin que se registraran disparos durante el operativo, lo que la convierte en una acción de alto impacto dentro de la estrategia federal de seguridad.

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Detención de “El Jardinero” desata narcobloqueos y violencia en Nayarit

Tras la captura, se reportó una ola de violencia en distintas regiones del estado.

Grupos delictivos reaccionaron con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales, principalmente en municipios del norte como Tecuala, así como en zonas cercanas a Tepic.

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Municipios afectados por bloqueos, incendios y balaceras

De acuerdo con reportes locales, los incidentes se extendieron a municipios como Acaponeta, Ahuacatlán y Xalisco, donde se registraron vehículos incendiados en vías públicas, suspensión del transporte y afectaciones a la movilidad en carreteras clave, incluyendo tramos federales que conectan con Sinaloa y Jalisco.

Autoridades locales suspenden actividades y piden resguardo

Ante el aumento de la violencia, ayuntamientos como Tecuala exhortaron a la población a permanecer en sus hogares.

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En algunas localidades incluso se suspendieron eventos públicos, como festividades patronales, con el fin de evitar riesgos a la ciudadanía. También se habilitaron refugios temporales para personas varadas en carreteras bloqueadas.

Contexto: corredor estratégico del narcotráfico en la región

Según reportes de inteligencia, “El Jardinero” operaba en una zona estratégica que conecta Nayarit con Jalisco y Zacatecas, clave para la producción y trasiego de drogas sintéticas.

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Su estructura no solo abarcaba la fabricación de metanfetamina, sino también la logística de distribución en rutas nacionales e internacionales.

Además, contaba con órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos.

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Principales afectaciones tras los hechos violentos:

Quema de tiendas de autoservicio y comercios en Tecuala

Incendio de vehículos particulares, tráileres y bloqueos carreteros

Balaceras reportadas en distintas zonas del estado

Suspensión del transporte público en municipios como Xalisco

Cancelación de eventos y actividades públicas para proteger a la población

Activación de refugios temporales en puntos carreteros afectados

La situación en Nayarit refleja la complejidad del escenario de seguridad en la región, donde los operativos contra el crimen organizado suelen generar reacciones violentas.

Mientras continúan las acciones de las fuerzas de seguridad, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y el seguimiento de información oficial para evitar pánico o desinformación.

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