Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: sin paso en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante

Bloqueo en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante , en Estado de México , con dirección a Ciudad de México . Como alternativas para los conductores, se sugieren Vía Morelos , Av. Carlos Hank González y Av. Centenario .

Vecinos de la colonia Rústica Xalostoc denuncian contaminación generada por fábricas cercanas, en el contexto de un bloqueo parcial sobre la autopista México-Pachuca en dirección a Ciudad de México , a la altura de El Vigilante , en Ecatepec , Estado de México .

Se reporta tránsito lento en Calz. de Tlalpan , desde Calz. del Hueso en dirección a Calz. Taxqueña . Como alternativas, se recomiendan Eje 3 Oriente y Eje 2 Oriente .

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