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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: sin paso en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante

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Bloqueo en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante, en Estado de México, con dirección a Ciudad de México (Cuartoscuro)
Bloqueo en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante, en Estado de México, con dirección a Ciudad de México (Cuartoscuro)
12:57 hsHoy

Se reporta tránsito lento en Calz. de Tlalpan, desde Calz. del Hueso en dirección a Calz. Taxqueña. Como alternativas, se recomiendan Eje 3 Oriente y Eje 2 Oriente.

12:54 hsHoy

Vecinos de la colonia Rústica Xalostoc denuncian contaminación generada por fábricas cercanas, en el contexto de un bloqueo parcial sobre la autopista México-Pachuca en dirección a Ciudad de México, a la altura de El Vigilante, en Ecatepec, Estado de México.

12:53 hsHoy

Bloqueo en Av. Insurgentes a la altura de El Vigilante, en Estado de México, con dirección a Ciudad de México. Como alternativas para los conductores, se sugieren Vía Morelos, Av. Carlos Hank González y Av. Centenario.

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