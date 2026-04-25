Alerta cardíaca: la enfermedad silenciosa que cambia sus síntomas todos los días y se agrava con el estrés

La miocardiopatía hipertrófica provoca síntomas variables según factores inmediatos y procesos de envejecimiento, señala la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anticipar los cambios en los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica representa un desafío diario tanto para los pacientes como para sus familiares. Según la Cleveland Clinic, la variabilidad de las molestias obedece a la combinación de factores inmediatos y procesos de envejecimiento, lo que provoca que señales como la fatiga, el mareo o la dificultad para respirar alternen entre días asintomáticos y jornadas con manifestaciones inesperadas.

La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por síntomas que pueden variar de un día para otro o a lo largo de los años. Esta variabilidad responde a la influencia de situaciones cotidianas —como deshidratación, esfuerzo físico o estrés— y a cambios progresivos en la estructura y función cardíaca. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la frecuencia y gravedad de las molestias dependen tanto de factores pasajeros como de alteraciones asociadas al envejecimiento y a modificaciones anatómicas propias de la evolución de la enfermedad.

Una característica central de esta patología es la llamada obstrucción dinámica, principal responsable de la fluctuación de los síntomas. El doctor Milind Desai, cardiólogo de la Cleveland Clinic, explica que los síntomas aparecen porque la sangre no circula con normalidad hacia el resto del cuerpo. Cuando la cantidad de sangre que llega al cerebro disminuye, pueden presentarse mareos o incluso desmayos; si se acumula en los pulmones, surge dificultad para respirar.

Si bien no equivale a un bloqueo fijo, genera un estrechamiento temporal en la salida del ventrículo izquierdo, ocasionando molestias durante períodos de mayor demanda de sangre. Desai destaca que “estas obstrucciones son dinámicas”, es decir, se manifiestan solo en determinados momentos del día o ante actividades específicas.

Factores que influyen en los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica

Los especialistas de la Cleveland Clinic señalan que varios elementos pueden desencadenar síntomas de manera inmediata. La deshidratación obliga al corazón a un mayor esfuerzo, lo que puede reducir la presión arterial y provocar mareos o desmayos en poco tiempo.

Asimismo, el estrés emocional incrementa la frecuencia cardíaca y favorece la aparición de molestias, generando un círculo vicioso en el que el malestar aumenta la tensión emocional.

El esfuerzo físico, tanto al levantar objetos pesados como al realizar tareas extenuantes, exige un trabajo adicional al músculo cardíaco. Comer en exceso también afecta, ya que, tras una comida copiosa, una mayor cantidad de sangre se dirige al sistema digestivo y disminuye la disponible para el corazón.

El estrés emocional aumenta la frecuencia cardíaca y agrava los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica, generando mayor malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol tiene un doble efecto adverso: actúa como diurético, facilitando la deshidratación, y estimula la actividad cardíaca, lo que puede aumentar la frecuencia de los síntomas.

Las temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, incrementan la carga de trabajo cardíaco, especialmente durante el esfuerzo físico. Por otra parte, en altitudes elevadas, los bajos niveles de oxígeno obligan al corazón a latir más rápido, favoreciendo la aparición de molestias propias de la enfermedad.

El impacto del envejecimiento en la evolución de la enfermedad

El envejecimiento introduce nuevos desafíos para quienes viven con miocardiopatía hipertrófica. Desai subraya que esta condición “no es una afección estática” y progresa en paralelo al envejecimiento. Es posible atravesar largos períodos sin síntomas relevantes, aunque con el tiempo estos tienden a presentarse o intensificarse.

Cambios tales como el endurecimiento o el aumento del grosor del corazón, el desarrollo de tejido cicatricial, la formación de nuevas obstrucciones y la aparición de arritmias dificultan el manejo clínico. Además, modificaciones anatómicas asociadas a la edad, como la alteración en el ángulo de salida de la aorta, pueden restringir el flujo sanguíneo hacia el organismo.

El envejecimiento provoca endurecimiento del corazón, desarrollo de tejido cicatricial y aparición de arritmias en la miocardiopatía hipertrófica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desai detalla que la sangre debe girar bruscamente al salir del corazón, similar a tomar una curva cerrada. A ello se suma el riesgo de obstrucciones en las arterias coronarias y cambios en el patrón del latido cardíaco con el paso de los años. Estos factores pueden incrementar la intensidad de los síntomas y requieren un ajuste permanente del seguimiento médico.

Estrategias para controlar y minimizar los síntomas

Cleveland Clinic enfatiza que convivir con miocardiopatía hipertrófica no implica necesariamente que los síntomas dominen la vida diaria. Realizar controles médicos regulares permite adaptar el tratamiento a los cambios clínicos y reducir el riesgo de complicaciones.

Entre las recomendaciones, destacan evitar los desencadenantes, mantener una hidratación adecuada, consumir porciones moderadas de alimentos, limitar la ingesta de alcohol y emplear técnicas eficaces de manejo del estrés. El doctor Desai insiste en la importancia de informar cualquier cambio en los síntomas al cardiólogo para ajustar oportunamente el tratamiento.

Los controles clínicos periódicos facilitan el ajuste oportuno de tratamientos para la miocardiopatía hipertrófica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los tratamientos médicos continúa abriendo nuevas posibilidades para las personas afectadas por esta condición, permitiendo aspirar a una vida más prolongada y satisfactoria.