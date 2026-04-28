México

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron el arresto

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Guero conta cjng
El sujeto capturado en Zapopan (Archivo/X/@OHarfuch)

Fue detenido en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura fue conformada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), el 27 de abril, mismo día en el que el mismo funcionario informó sobre la detención de El Jardinero.

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“El Güero Conta” es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila“, compartió Harfuch en sus redes sociales.

Agregó que la captura de dicho hombre representa una afectación relevante a la estructura financiera de la organización delictiva. De igual manera, García Harfuch compartió una imagen que muestra al sujeto asegurado.

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Guero conta cjng
Parte del mensaje del secretario de Seguridad (X/@OHarfuch)

Horas antes, el secretario de Seguridad federal informó el arresto de El Jardinero, este último considerado un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas y quien también es buscado por Estados Unidos.

Es decir, con las acciones realizadas por las autoridades mexicanas representan afectaciones para la estructura de Audias Flores Silva.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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